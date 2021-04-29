İklim krizi: Antarktika'daki ufak yeşil kaya parçası geleceğimize dair ne anlatıyor?

Fotoğrafta gördüğünüz ufak kaya parçası, aslında geleceğimize dair önemli bir ipucu.

Batı Antarktika açıklarında, okyanusun derinliklerinde kumlara gömülü halde bulunan bu kaya parçası, bilim insanlarına göre aslında burada olmamalıydı.

Bu yeşil damlataş, Antarktika boyunca yüzen bir buzdağı aracılığıyla kıta kıyılarından çok uzaklaşmış ve onu taşıyan buzdağından ayrılarak açık denizin derinliklerine gömülmüştü.

Bilim insanlarını asıl şaşırtan, taşın nereden geldiğiydi.

Araştırmacılar, Amundsen Denizi'nin tabanından bir sondaj gemisi ile yukarı çekilerek keşfedilen bu parçayı en son parmak izi teknolojileri ile incelediklerinde, bulunduğu noktadan 1300 km uzaklıktaki Ellsworth Dağları'ndan geldiğine dair güçlü bulgulara ulaştılar.

Antarktika'nın en yüksek sıradağı olan Ellsworth'un bir buz tabakasının altında kıyıya taşınıp bir buzdağının içinde bu kadar uzağa götürülürken yok olmaması ihtimali çok düşüktü.

BBC'ye konuşan ABD'deki Colorado Üniversitesi'nden Jeoloji Profesörü Christine Siddoway, yaptıkları gözlemler sonrası bu kayanın zorlu yolculuklarla bu kadar uzağa gidecek kadar dayanıklı olamayacağı sonucuna vardıklarını söyledi.