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İklim krizi: BM'ye göre hükümetler 2030'a kadar vaatlerinin iki katı fosil yakıt üretimi planlıyor

19.12.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM), hükümetlerin 2030'a kadarki fosil yakıt üretim planlarının, iklim değişikliğini kontrol altında tutmaya yönelik planlarla uyuşmadığını açıkladı.

İklim krizi: BM'ye göre hükümetler 2030'a kadar vaatlerinin iki katı fosil yakıt üretimi planlıyor

Birleşmiş Milletler (BM), hükümetlerin 2030'a kadarki fosil yakıt üretim planlarının, iklim değişikliğini kontrol altında tutmaya yönelik planlarla uyuşmadığını açıkladı.

BM Çevre Programı (UNEP) hükümetlerin 2030'da, küresel ısınmayı 1,5 derece artışla sınırlamak için gereken maksimum miktarın iki katından daha fazla fosil yakıt üretmeyi planladığını duyurdu.

Fosil yakıt üretimindeki sert düşüş hedefi gerçekleşmiyor. . .En büyük artış doğal gaz ve petrol üretiminde planlanırken yalnızca kömür üretiminde ufak bir miktar azalma öngörülüyor.

UNEP, konuyla ilgili ilk raporun açıklandığı 2019 yılından bu yana çok az değişiklik yaşandığını aktarıyor.

Kömür üretiminde ihtiyaç duyulan azalma gerçekleşmiyor. . .COP26'ya bir hafta gibi kısa bir süre kalmışken dünyanın gözü en fazla karbon salan ülkelerde.

Çok sayıda ülkenin iddialı sıfır karbon salımı hedeflerine rağmen en büyük petrol ve gaz üreticileri, üretim seviyelerinde bir azalma planlamıyor.

Hükümetler petrol üretiminde artış planlıyor. . .Aksine gaz üretiminin iki katına çıkması, petrol üretiminin yüzde 10 civarında artması, kömür üretiminin de çoğu 2035 sonrası olmak üzere yüzde 10-15 civarı azalması planlanıyor.

UNEP bu verileri, hükümetlerin enerji üretimine dair açıkladıkları planlar, altyapı yatırımları ve projeksiyonlardan derledi.

Doğal gaz en fazla artışın planlandığı fosil yakıt. . .Oysa küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlı kalması için ülkelerin 2020'den itibaren üretimlerini sert bir şekilde azaltması gerekiyordu.

UNEP'e göre 2040'a gelindiğinde hükümetler, 1,5 derecelik ısınma hedefi için gereken miktarın yaklaşık beş katı kömür, üç katı petrol ve iki buçuk katı doğal gaz üretecek.

Bilim insanları 2100 yılında küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlı kalması için karbon salımının 2030 yılında, 2010'daki seviyenin yüzde 45 altına düşmesi gerektiğini duyurmuştu.

UNEP, bu durumun Paris İklim Anlaşması'nda verilen vaatlerle uyuşmadığını söylüyor.

Stockholm Çevre Enstitüsü'nden Ploy Achakulwisut "Araştırmanın sonucu net: Küresel kömür, petrol ve gaz üretimi derhal azaltılmalı" diyor ve ekliyor:

"Fakat hükümetlerin planları bu yönde değil."

Costa Rika Çevre ve Enerji Bakanı Andrea Meza da "Fosil yakıtlara talebi ve yakıt üretimini eş zamanlı olarak azaltmalıyız. Bu yüzden Danimarka ile birlikte işçiler için de adil olacak bir dönüşüm planlayabilmek için Petrol ve Gazın Ötesinde İttifakı'nı kuruyoruz" diyor.

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