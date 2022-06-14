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İklim krizi: BM'ye göre Ukrayna savaşıyla artan fosil yakıt yatırımları iklim değişikliğiyle mücadeleyi olumsuz etkiliyor

14.06.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaş nedeniyle gelişmiş ülkelerin fosil yakıtlara hücum etmeye başladığını ve bunun iklim değişikliğiyle mücadeleye olumsuz etkileri olacağını söyledi.

İklim krizi: BM'ye göre Ukrayna savaşıyla artan fosil yakıt yatırımları iklim değişikliğiyle mücadeleyi olumsuz etkiliyor

Guterres kömür, petrol ve doğalgaza yapılan yeni yatırımların savaşları kışkırtacağını, kirliliği arttıracağını ve iklim değişikliğini hızlandıracağını belirtti.

Avusturya'da düzenlenen Dünya Zirvesi iklim konferansında video bağlantısı üzerinden konuşan Antonio Guterres, "Ukrayna'daki savaşın tırmandırdığı enerji krizi nedeniyle büyük ekonomiler fosil yakıtlara tehlikeli biçimde yatırım yapmaya başladılar" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından sonra, bazı ülkeler Rus kaynaklı olmayan fosil yakıtları daha çok miktarda satın almış, enerji arzını arttırmak amacıyla yeni petrol yatakları ve gaz sahalarına yatırımlar yapmaya başlamıştı.

Örneğin Almanya ve Hollanda, bu ay yeni bir Kuzey Denizi gaz sahası geliştirme planlarını açıklamış, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Senegal'le yeni bir gaz projesi üzerinde çalışmak istediklerini belirtmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "fosil yakıtların keşfi ve çıkarılması için altyapı çalışmalarına yeni fonlar verilmesinin kirlilik ve iklim değişikliği gibi küresel sorunları" daha da büyüteceği uyarısında bulundu.

Guterres, 21'inci yüzyılın barış planının yenilenebilir enerji kaynaklarından geçtiğini söyledi ve gelişmiş ülkelerin hükümetlerini yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmakta ayak diremekle suçladı.

Guterres, "Geçmişte yenilenebilir enerji kaynaklarına kapsamlı yatırım yapsaydık, bugün fosil yakıt piyasasındaki istikrarsızlığın insafına kalmış olmazdık" diye konuştu.

Bilim insanları küresel düzlemde karbondioksit salımlarının 2030 yılına kadar yarı yarıya düşürülmesi, 2050 yılında da sıfır seviyesine indirilmesi gerektiğini söylüyor.

Yeni fosil yakıt yatırımları yapan ülkelerin de 2030'a dek karbon salımlarını düşürme yönünde açıklanmış hedefleri söz konusu.

Uluslararası Enerji Ajansı, küresel iklim hedeflerini karşılamak adına petrol, doğalgaz ve kömüre yeni yatırımlar yapılmaması çağrısında bulunmuş, 2030'a dek yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın üç katına çıkması gerektiğini belirtmişti.

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