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  4. İklim testi: Karbon salımının azaltılmasına nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

İklim testi: Karbon salımının azaltılmasına nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

15.11.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya liderleri Kasım'da COP26 İklim Zirvesi için Glasgow'da bir araya gelecek. Amaç, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik planları belirlemek. Siz de bu testle bireysel olarak yaşam tarzınızda ne gibi değişikliklerin yapılabileceği ve bu değişikliklerin ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz.

İklim testi: Karbon salımının azaltılmasına nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

Dünya liderleri Kasım'da COP26 İklim Zirvesi için Glasgow'da bir araya geliyor. Amaç, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik planları belirlemek.

Alınacak kararlarla milyonlarca kişinin hayatı etkilenebilir.

Hükümetler, kurumlar, iş dünyasının yanı sıra bireyler de iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayabilir.

Bu testle bireysel olarak yaşam tarzında ne gibi değişikliklerin yapılabileceğini ve bu değişikliklerin ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=FB-Nj7dH5rk

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