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İKÜ Akıngüç Sanat Koleksiyonu İKÜSAG’da

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Sanat Koleksiyonu’ndan İstanbul Resimleri sergisi, 12 Aralık Çarşamba günü İKÜSAG’da ziyarete açılıyor.

İKÜ Akıngüç Sanat Koleksiyonu İKÜSAG’da

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Sanat Koleksiyonu’ndan İstanbul Resimleri sergisi, 12 Aralık Çarşamba günü İKÜSAG’da ziyarete açılıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 12 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceği açılışla İKÜ Akıngüç Sanat Koleksiyonu’nda yer alan İstanbul resimlerinden oluşan bir seçkiyi, sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SERGİDE 25 ADET RESİM YER ALIYOR

Türk resim sanatının farklı kuşak ve sanat anlayışından usta isimlerinin İstanbul’u konu alan çok sayıda resminin yer aldığı sergide, klasik/akademik ve izlenimci sanat anlayışları kapsamında çok sayıda İstanbul manzarası yer alıyor. Hoca Ali Rıza, Faruk Nafiz Çamlıbel, Kaymakam Remzi, Mustafa Pilevneli, Naci Kalmukoğlu, Diyarbakırlı Tahsin ve Pertev Boyar gibi sanatçıların yaklaşık 25 adet eserinin yer aldığı sergi, Türk resminin farklı dönemlerinden örnekleri yansıtacak.

12 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile kapılarını açacak olan'İKÜ Akıngüç Sanat Koleksiyonu’ndan İstanbul Resimleri' sergisi,25 Ocak Cuma gününe kadar İKÜSAG’da ziyarete açık olacak.

İKÜ Akıngüç Sanat Koleksiyonu İKÜSAG’da

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