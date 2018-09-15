Il Divo hayranlarıyla buluştu

Fransız tenor Sebastien Izambard da Türkçe "İyi akşamlar İstanbul" ile "Teşekkür ederim." sözlerini kullanarak, "Yeniden buraya gelmek çok güzel. Çok uzun zaman olmuş buraya gelmeyeli. Biz 15 yıldır beraberiz. Bunca zamandır bize gösterdiğiniz sevgi için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Grup üyelerinden ABD'li tenor David Miller, konserde yaptığı konuşmada, tüm hayranlarına teşekkür ederek, "İyi akşamlar İstanbul. Yepyeni albümümüz Timeless'ın konserine hoş geldiniz. Bu akşam burada olduğumuz ve İstanbul'a bir kez daha geldiğimiz için çok mutluyuz. Buraya gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Sizler için harika bir gösteri hazırladık, son albümümüzden eserleri dinleyeceksiniz. Ancak tabii ki klasikleşmiş, ölümsüz şarkılarımız da olacak." dedi.

"Çok teşekkür ederiz. Yeniden burada, Türkiye'de olmak gerçekten harika. Daha önceki gelişimizde açık havada konser vermiştik ve çok da güzel olmuştu. Burada bu gece bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizin için hazırladığımız bu kısa yolculuğa eşlik edeceğiniz için de teşekkürler. Bu alanı müzikle dolduracağız. Repertuvarımızda, dün, bugün ve yarın olacak. 2018, yeni bir yıl, yeni bir turne, yeni şarkılarla dolu bir albüm ve yeni hayaller oldu bizim için. Bu yıl bizim için gerçekten özel bir yıldı çünkü 15. yılımızı kutluyoruz."

Grubun diğer üyesi İspanyol bariton Carlos Marin ise 15. yıl dönümünü müzik ve dansla kutlamak istediklerini söyledi.

Grup üyelerinin, İspanyolca ve Fransızca seslendirdikleri şarkılara, modern dans, bale ve İspanyol dansı yapan dansçılar eşlik etti.

Başta pop olmak üzere farklı müzik türlerinden şarkılara getirdikleri opera düzenlemeleriyle 2004'ten bu yana yoğun ilgi gören turnelerde hayranlarıyla buluşan grubun son albümleri 10 Ağustos'ta yayımlandı.

Topluluk, bugüne kadar 30 milyonu aşan albüm satışına ulaşırken, 33 ülkede 160 altın ve platin plak kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

