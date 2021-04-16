İl il akşam ezanı kaçta okunuyor? Diyanet imsakiyeyi paylaştı

Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip mübarek üç aylar gelip çattı ve sonunda Ramazan ayı idrak etti. Ramazanın ilk iftarı 13 Nisan tarihinde yapılmıştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan vatandaşlar iftar saati ve akşam namazı saatlerini merak etmeye başladı. Peki akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR? İFTARA NE KADAR KALDI? İL İL İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAATLERİ...

Niyetlerini eden ve oruç ibadetlerini başlatan vatandaşlar iftar saatinde oruçlarını açacaklar. İstanbul'da oruç 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 19:51'de açılacak. Ankara'da iftar, 16 Nisan Cuma günü saat 19:34'te gerçekleşecek. İzmir'de ise il genelinde oruç 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 19:55'te açılacak.

Aşağıda verilen link üzerinden şehrinizi seçebilir ve iftar, imsak, akşam namazı vakitlerini öğrenebilirsiniz. https://ramazan.diyanet.gov.tr/tr-TR/imsakiye/imsakiye

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayında gerçekleştirilen oruç tutma ibadeti kötülükleri azaltır. Toplumda çok olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişinin manevi duygularını da tazeler. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için oldukça önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma artar. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır. Oruç tutarak Ramazan ayında hayır ve hasenatlarda çoğalır. Aç olan kişilere yardım edilir. Oruç tutan bir kişi peygamberimizin hadisine göre cennette köşk edinen kişidir. Oruç tutmak kişinin cennet kapısını açtırır ve cehennem kapıları kapanır. Bu nedenle her sağlıklı bireyin vücudun sadakası olarak oruç tutması önemlidir. Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında çok büyüktür.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin namaz vakitlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:

https://www.mynet.com/istanbul/namaz-vakitleri

