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İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati 2022: Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

28.04.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı giderek yaklaşıyor. Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar, bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Bayram namazı saatlerine dair açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bayram namazı her dini bayramın birinci günü cemaat ile beraber kılınmaktadır. Bayram namazı için bu yıl Müslümanlar arasında ayrı bir heyecan yaşanıyor. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. 1 Mayıs ise arefe günü olacak. İşte il il bayram namazı saatleri!

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati 2022: Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Ramazan bayramı namazı tüm İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Müslümanlar merakla bekledikleri Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu ibadeti yerine getirecekler. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihine denk gelmektedir. 1 Mayıs ise arefe günü olacak. Peki, bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul bayram namazı saati: 06:34

Ankara bayram namazı saati: 06:20

İzmir bayram namazı saati: 06:45

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

  1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

  1. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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Bayram namazı Ramazan
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