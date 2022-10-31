HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İl özel idaresi çalışanlarına sağlık taraması yapıldı

İl özel idaresi çalışanlarına sağlık taraması yapıldı

31.10.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop İl Özel İdaresi’nde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince tüm çalışanlara sağlık taraması yapıldı. Sinop İl Özel İdaresi yerleşkesinde, mobil sağlık aracı ve dört sağlık personeli tarafından, Özel idare çalışanlarına kalp grafiği, işitme testi, kan tahlilleri ve akciğer grafiği taraması yapıldı.

İş yeri hekiminden konuyla ilgili bilgiler alan ve çalışanların sağlık taramalarını yerinde inceleyen Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl da sağlık taramasından geçti.

“ÖNCE İNSAN ÖNCE SAĞLIK”

Mesai arkadaşlarının çalışma koşullarını en iyi hale getirmek için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirten Genel Sekreter Yahya Çınkıl, “İş sağlığı ve güvenliği kurumumuzda öncelik verdiğimiz konular arasında yer almaktadır. Kurumumuzda mesai arkadaşlarımızın tamamı detaylı bir sağlık taramasından geçti.

Mesai arkadaşlarımızın sağlığı her zaman her şeyin üstünde geliyor. Sağlıklı bir ortamda çalışmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Tıpta erken teşhis gerçekten çok önemli. 3 gün gibi kısa bir sürede tüm çalışanlara sağlık taraması özverili bir şekilde yapıldı. Bu anlamda, kurumumuzda canla başla çalışan sağlık ekiplerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu 'uğur böceği' hiç masum değil! O ilde görüntülendiBu 'uğur böceği' hiç masum değil! O ilde görüntülendi
Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber olduEminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu
Herkes onu konuşuyor! Tarkan...Herkes onu konuşuyor! Tarkan...
Anahtar Kelimeler:
Sinop

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek! Yarın...

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek! Yarın...

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Hasbulla'yı kızdırdılar! Yanağından makas alınınca olanlar oldu

Hasbulla'yı kızdırdılar! Yanağından makas alınınca olanlar oldu

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.