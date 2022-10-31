İl özel idaresi çalışanlarına sağlık taraması yapıldı

İş yeri hekiminden konuyla ilgili bilgiler alan ve çalışanların sağlık taramalarını yerinde inceleyen Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl da sağlık taramasından geçti.

“ÖNCE İNSAN ÖNCE SAĞLIK”

Mesai arkadaşlarının çalışma koşullarını en iyi hale getirmek için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirten Genel Sekreter Yahya Çınkıl, “İş sağlığı ve güvenliği kurumumuzda öncelik verdiğimiz konular arasında yer almaktadır. Kurumumuzda mesai arkadaşlarımızın tamamı detaylı bir sağlık taramasından geçti.

Mesai arkadaşlarımızın sağlığı her zaman her şeyin üstünde geliyor. Sağlıklı bir ortamda çalışmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Tıpta erken teşhis gerçekten çok önemli. 3 gün gibi kısa bir sürede tüm çalışanlara sağlık taraması özverili bir şekilde yapıldı. Bu anlamda, kurumumuzda canla başla çalışan sağlık ekiplerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

