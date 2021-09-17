HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İl Sağlık Müdürü'nden tedirgin eden sözler: Durdurmamız gerekiyor

İl Sağlık Müdürü'nden tedirgin eden sözler: Durdurmamız gerekiyor

17.09.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Vaka sayılarımız artıyor. Sayılardaki artış, artık hastane yatışlarımıza da yansımaya başladı. Bu gidişatı durdurmamız gerekiyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü'nden tedirgin eden sözler: Durdurmamız gerekiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından 4-10 Eylül'ü kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı, Samsun’da 211,71 oldu. Kentte yürütülen aşı çalışmaları ve ilçelerin aşı oranları hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç, vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, halkı uyardı.

"HASTANE YATIŞLARIMIZA YANSIMAYA BAŞLADI"

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bu hafta insidans hızının 100 binde 211,71 olarak gerçekleştiğini kaydeden Oruç, "Vaka sayılarımızdaki bu artış, maalesef artık hastane yatışlarımıza da yansımaya başladı. Bu yansımayı durdurmak için aşı çalışmalarımızı yaygın bir şekilde yürütüyoruz. İlimizdeki vakaların neredeyse yüzde 90’ı delta varyantından oluşuyor. Delta varyantının etkisiyle hızlı bulaşan hastalık, aşısını erteleyen vatandaşlarımızın virüsün bulaşmasına zemin hazırlamasıyla birlikte daha da fazla insana bulaşıyor. Samsun’da aşısını erteleyen 250 bin civarı vatandaşımız var. Bunlar ikinci dozunu zamanı gelmesine rağmen yaptırmayan ve iki doz aşısını yaptırdıktan sonra üçüncü hatırlatma dozunu hakkı olduğu halde erteleyen kişilerden oluşuyor. Maalesef hastane yatışlarımız, yoğun bakım hastalarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğunu da bu aşısını erteleyen vatandaşlarımız oluşturuyor" diye konuştu.

Dikkat çeken araştırma: Koronavirüs geçirenlerin yüzde 75'inde varDikkat çeken araştırma: Koronavirüs geçirenlerin yüzde 75'inde var

3fdbf549e7bff0e2900fbb6a8d7f3c07

"DURDURMAMIZ GEREKİYOR"

Aşı vurgusu yapan İl Sağlık Müdürü Oruç, şöyle devam etti:

Özellikle tek ya da iki doz Sinovac aşısını şubat, mart, nisan, mayıs gibi erken dönemlerde olmuş vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden ikinci doz ya da üçüncü hatırlatma doz aşınızı mutlaka yaptırın. Aşı sadece sizi korumaz. Hastalığı bir başkasına bulaştırma ihtimalinizi de azaltır. Bu nedenle hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilere hastalığı bulaştırmamak için lütfen ertelediğiniz aşısınız tamamlayın. Birinci dozda yüzde 85 oranına ulaştık ancak ikinci dozda 18 yaş üstü hedef nüfusa göre yüzde 69 seviyesindeyiz. Vakalar artıyor. Bu gidişatı durdurmamız gerekiyor. Okullarımızın ve iş yerlerimizin açık kalmasını istiyorsak, elimizdeki en güçlü silah olan aşıyı mutlaka daha da etkin kullanmalıyız. ‘Bir doz aşı oldum bana yeter’ dememeliyiz. İki doz aşımızı yaptırmışsak hatırlatma dozuyla koruma kalkanını güçlendirmeliyiz. Lütfen hiç vakit kaybetmeden evimize en yakın aşı merkezine başvurarak, mutlaka aşımızı yaptıralım. Rahatça Samsunspor’umuzun maçını statta izleyelim, sosyal etkinliklerimize katılıp, seyahatlerimizi güven içinde yapalım. Maske, mesafe, el hijyeni kurallarına daha çok dikkat edelim. Yeniden koronanın hayatımıza hakim olmasına izin vermeyelim.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktıMezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktı
Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!
Koronavirüs geçirenlerin yüzde 75'inde varKoronavirüs geçirenlerin yüzde 75'inde var
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.