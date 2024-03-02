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İlaç krizi sürüyor! 14 ilacın satışı askıya alındı, hastalar mağdur oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.03.2024 22:13
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Kur sıkıntısı yüzünden ilaç sıkıntısı devam ediyor. Büyük bir ilaç firması ürettiği 14 ilacın satışını Türkiye'de askıya alınca hastalar da mağdur oldu. Epilepsi, Alzeimer, göz tansiyonu... Bu hastalıkları yaşayanların tedavileri aksıyor ve hastalar mağdur oluyor. İşte o ilaç firmasının Türkiye'den çekilme sebebi...

İlaç krizi sürüyor! 14 ilacın satışı askıya alındı, hastalar mağdur oldu

Epilepsi, göz tansiyonu, migren... Bir eczacı 'Alzeimer hastalarında genelde sıkıntı yaşıyoruz bulamıyoruz ilaçları' dedi. Tedaviler aksıyor ve kritik ilaçlar artık Türkiye'de bulunamıyor. İsviçre merkezli büyük bir ilaç firması, ürettiği 14 ilacın Türkiye'ye satışını durdurdu. Hal böyle olunca Türkiye'de o ilacı kullanan hastalar mağdur oldu.

Show TV'de yer alan habere göre; Doktorlar ilaçları bulamayan hastalara muadillerini yazsa da bazı hastalar ondan da fayda göremiyor.

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLMELERİNİN NEDENİ KUR FARKI!

Nöbet geçirme riski bulunan epilepsi hastaları da imza kampanyası başlattı. Alternatif bir tedavi yöntemi yok. Güncel Euro kuru 34 lira seviyesinde ama ilaç fiyatlarında Euro kuru 17.55 olarak sabitlendi. Uzmanlar da ilaç firmasının Türkiye'den çekilmesinin nedeninin aradaki kur farkı olduğu görüşünde.

14 ilacın 8'inin piyasada eş değeri ve alternatifi olduğu söyleniyor. Ancak migren epilepsi ve alzeimer hastalığında kullanılan ilacın bir alternatifi yok. Bakanlık yetkilileri ise bu konuda bir çalışma yürütüyor.

ChefGPT


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye ilaç kriz
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