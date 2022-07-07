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  4. İlaç yazdırmak için geldi, hastaneyi birbirine kattı! O anlar kamerada

İlaç yazdırmak için geldi, hastaneyi birbirine kattı! O anlar kamerada

07.07.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın cinayete kurban gitmesinin yankıları sürerken bir şiddet haberi de Bursa'dan geldi. Gemlik ilçesinde, istediği ilacı yazdıramayan bir kişi, hastanedeki güvenlik görevlilerini darp etti. Polis tarafından gözaltına alınan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ilaç yazdırmak için geldiği devlet hastanesinde güvenlik görevlisine saldıran kişi tutuklandı. Öfkeli şahsın, güvenlik görevlisine yumruk attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

Gemlik Devlet Hastanesi'nin psikiyatri kliniğine ilaç yazdırmak amacıyla geldiği öğrenilen Tamer Ali S. (38), usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle talebi karşılanmayınca taşkınlık çıkardı.

Tamer Ali S, güvenlik görevlilerinin uyarısına rağmen yüksek sesle telefonla konuşmayı ve çevresindeki hastalar ile yakınlarını rahatsız etmeyi sürdürdü.

Görevlilerden Zafer A'yı (53) yumruklayan Tamer Ali S, Özlem Ö'ye (48) de mukavemet etti. İki güvenlik görevlisi, darp raporu aldı.

TUTUKLANDI

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Tamer Ali S, çıkarıldığı adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Darp olayı, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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