İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı! Sevenlerinden dua istendi

Nihat Hatipoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu için sevenlerinden dua istendi.

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Ünlü ilahiyatçının sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklama dışında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Dosta Doğru programı ile uzun yıllardır ATV'de izleyicilerin karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu, 68 yaşındadır.

Aslen Diyarbakırlı olan Hatipoğlu evlidir ve Said, Mustafa ve Osman adında üç oğlu bulunmaktadır.





