MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlayda Şeker'in yeni imajıyla görüntüsüne beğeni yağdı! Bambaşka biri oldu

İlayda Şeker'in yeni imajıyla görüntüsüne beğeni yağdı! Bambaşka biri oldu

12.01.2024 12:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın efsane programlarından Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini kısa süre sonra resmiyete döken çift şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. İmaj değişikliğiyle dikkat çeken İlayda Şeker yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı.

Survivor 2021 sezonuna damga vuran isimlerden biri de İlayda Şeker olmuştu. Şeker, yarışma sonrası aşk yaşadığı İsmail Balaban ile evlilik kararı alarak birlikteliklerini resmiyete dökmüşlerdi.

Şaşalı bir düğün ile evlenen ünlü çift şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Eşiyle mutlu anlarına sayfasında sık sık paylaşan İlayda Şeker şimdi de imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

ilaydaa

Geçtiğimiz günlerde sarı saçlarını koyu renge çeviren İlayda Şeker yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı. Yeni haliyle adeta bambaşka biri olan Şeker'e sosyal medyada yorum yağdı.

1 ilayda

Eski Survivor yarışmasına; 'Çok güzel olmuşsun', 'Saçların harika', 'Bambaşka biri gibi' yorumlar yapıldı.

2 İLAYDA

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orgazm sahnesi çok konuşulmuştu! Tarzı olay oldu Orgazm sahnesi çok konuşulmuştu! Tarzı olay oldu
Polis baskını onu çok sinirlendirmişti! Flaş Survivor kararı Polis baskını onu çok sinirlendirmişti! Flaş Survivor kararı
Kocası ile tatilden pozlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı Kocası ile tatilden pozlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı
Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban İlayda Şeker Acun Ilıcalı evlilik
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşına ek zamda takvim netleşti!

Emekli maaşına ek zamda takvim netleşti!

Görüntüler infial yaratmıştı! 'Falakacı kargocu' için yeni karar

Görüntüler infial yaratmıştı! 'Falakacı kargocu' için yeni karar

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? "Reis 12 bin yapacak diyorlar..."

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? "Reis 12 bin yapacak diyorlar..."

Emekliye oransal artışta hangi oran gündemde?

Emekliye oransal artışta hangi oran gündemde?

Polis baskını onu çok sinirlendirmişti! Flaş Survivor kararı

Polis baskını onu çok sinirlendirmişti! Flaş Survivor kararı

‘Türkiye dosyasını kapatmış olduk’ diyerek duyurdular!

‘Türkiye dosyasını kapatmış olduk’ diyerek duyurdular!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.