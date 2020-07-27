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İlber Ortaylı'dan dikkat çeken Atatürk paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açıldığı gün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde sarf ettiği sözler tartışma konusu olurken, ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan dikkat çeken Atatürk paylaşımı geldi.

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken Atatürk paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma günü Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazda verdiği hutbede "Vakıf malı, dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözleriyle Atatürk'ü kastettiği öne sürüldü.

Erbaş ise, iddiaları reddederek "Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil." demişti.

İLBER ORTAYLI'DA ATATÜRK PAYLAŞIMI

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Instagram hesabından Atatürk fotoğrafı paylaşarak, "Kimsenin şüphesi olmasın; hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır." dedi.

ATATRURK


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