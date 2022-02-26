HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İlber Ortaylı'dan ezber bozan Montrö Sözleşmesi çıkışı! 'Türkiye Boğazları kapatamaz'

İlber Ortaylı'dan ezber bozan Montrö Sözleşmesi çıkışı! 'Türkiye Boğazları kapatamaz'

26.02.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Montrö Sözleşmesi tekrar gündem oldu. Ukrayna, Türkiye'den boğazları kapatmasını istedi. Uzmanlar, Türkiye'nin isterse İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kapatabileceği ifade etti. Ancak Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bunun tam tersini söyledi Ortaylı, "Karadeniz ülkeleri kendi limanlarına dönmek şartıyla girer çıkar, buna deniz kuvvetleri dahil. Bizim boğazları kapatma diye bir statümüz yok" dedi. İşte İlber Ortaylı'nın o açıklamaları!

İlber Ortaylı'dan ezber bozan Montrö Sözleşmesi çıkışı! 'Türkiye Boğazları kapatamaz'

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ortaylı, Ukrayna'nın Türkiye'ye yönelik Montrö Sözleşmesi gereği 'Boğazları Rus gemilerine kapatın' çağrısıyla ilgili herkesin söylediğinin tam tersini söyledi. Habertürk canlı yayınında konuşan İlber Ortaylı, "Karadeniz ülkeleri kendi limanlarına dönmek şartıyla girer çıkar, buna deniz kuvvetleri dahil. Bizim boğazları kapatma diye bir statümüz yok" dedi.

"Çok NATO'cu, çok Amerikancı görüşler demode şeylerdir. Bu gibi tiplere 'Siz hala büyükannenizin siyasetiyle mi gidiyorsunuz?' demek lazım" ifadelerini kullanan İlber Ortaylı, "Montrö bizim için çok önemli" hatırlatması yaptı.

Ortaylı, Ukrayna'nın Türkiye'ye yönelik 'Boğazları kapatma' talebiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

KARADENİZ'E KIYISI OLAN ÜLKELERİ ENGELLEYEMEYİZ

"Karadeniz ülkeleri kendi limanlarına dönmek şartıyla girer çıkar, buna deniz kuvvetleri dahil. Bizim boğazları kapatma diye bir statümüz yok, bunu tabii tutuşan Ukrayna söylüyor ama bu mümkün değil. Buna itaatsizlik halinde ciddi bir şekilde Montrö'yü kendimiz ihlal etmiş oluruz. Montrö ile Türkiye'ye güvenilir bir bekçilik veriliyor. Dışişleri bakanımız da, 'Biz Montrö'yü burada kullanamayız' dedi. Bunlar Karadeniz'in taraf devletleri, kimsenin geçişini engelleyemeyiz.'"

NATO TÜRKİYE'Yİ KORUR MU? BEHİCE BORAN'I HATIRLATTI

Rusya ile Ukrayna arasında yaşananların bir "kimlik kavgası" olduğunu ifade eden İlber Ortaylı şunları söyledi:

"Ben hatırlıyorum 1965'te Behice Boran söylemişti: 'NATO bizi koruyor mu' diye sormuştu. Yer yerinden oynamıştı. Şimdi milletin hepsi bu soruyu soruyor, NATO bizi koruyor mu? diye... Rusya'nın Akdeniz'e çıktığını artık herkes söylüyor. Lazkiye'de, Suriye'de, Libya'da... Son 40 yılda Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler gerçekten çok gelişti ve ayrıca ele alınıp incelenmesi gerekir. Kimse bir şey beklemesin. Eğer Türkiye ayakta olursa o bölge ayakta olur. Askeri taktirleri de bu iki ülkenin birbirine çok yakındır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye ile Rusya'dan Ukrayna görüşmesiTürkiye ile Rusya'dan Ukrayna görüşmesi
NATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: Korkunç bir stratejik hataNATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: Korkunç bir stratejik hata
Kiev'deki kamyon dünya gündemine oturdu!Kiev'deki kamyon dünya gündemine oturdu!
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna İlber Ortaylı Montrö Boğazlar Sözleşmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin’in B planı hazır! Yıllar önce harekete geçmiş...

Putin’in B planı hazır! Yıllar önce harekete geçmiş...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Türk vatandaşı 3 genç kadın Ukrayna’da büyük şok yaşadı!

Türk vatandaşı 3 genç kadın Ukrayna’da büyük şok yaşadı!

Rus askerinin cesetleri annelerine gönderilmeden sona ermeyecek

Rus askerinin cesetleri annelerine gönderilmeden sona ermeyecek

Putin'e ağır darbe! Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Putin'e ağır darbe! Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İlginizi Çekebilir

Yaptığı hata hayatının en iyi tercihini yapmasını sağladı!

Yaptığı hata hayatının en iyi tercihini yapmasını sağladı!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.