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İlber Ortaylı yanıtladı, sosyal medya yıkıldı! İstanbul'da rahat bir hayat yaşamak için kaç para lazım?

29.01.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, 'İstanbul'da rahat bir hayat yaşamak için kaç para lazım?' sorusuna yanıt verdi. Ortaylı'nın telaffuz ettiği rakam, sosyal medyada gündem oldu. Dilek Sabancı'nın '50 milyon dolar' çıkışı da kendisine sorulan Ortaylı, "İnanılmaz bir şey" değerlendirmesinde bulundu. İşte Ortaylı'nın dikkat çeken o açıklamaları...

İlber Ortaylı yanıtladı, sosyal medya yıkıldı! İstanbul'da rahat bir hayat yaşamak için kaç para lazım?

Prof. Dr. İlber Ortaylı KAFA TV'deki programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ortaylı'nın sözleri sosyal medyayı salladı.

EN AZ 100 BİN LİRA

'İstanbul'da rahat bir hayat yaşamak için kaç para lazım?' sorusuna yanıt veren Ortaylı, İstanbul'da rahat bir hayat için taban kazancın 100 bin lira olması gerektiğini söyledi.

'ZORLANMA BAŞLAR'

İstanbul'da hayatın hiç kolay olmadığını söyleyen Ortaylı, kazancın 100 bin liranın altına düşmesi durumunda zorlanmanın başlayacağını belirtti.

"Bizim standartımızda 100 bin lira yeter" diyen Ortaylı, "Aşağısında üst orta sınıfa değil orta sınıfa girirsiniz" ifadelerini kullandı.

'İNANILMAZ BİR ŞEY'

Programda, Dilek Sabancı'nın "50 milyon dolarınız olursa, bir ev bir de arabanız olursanız rahat yaşarsınız" sözleri de kendisine sorulan Ortaylı, "50 milyonu küçümseyecek kadar iş olmuş yani. İnanılmaz bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

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