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  4. İlçe seferber olmuştu! 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası, ormanlık alanda bulundu

İlçe seferber olmuştu! 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası, ormanlık alanda bulundu

02.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 gün önce evden çıkan 78 yaşındaki alzheimer hastası Osman Başolun'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının haber vermesi üzerine araba çalışması başlatılırken, yaşlı adam 3 günün sonunda ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

İlçe seferber olmuştu! 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası, ormanlık alanda bulundu

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Beldesinde ikamet eden Osman Başolun (78) evden çıktıktan sonra haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine haber verdi. Bölgeye jandarma ve AFAD kurtarma ekipleri sevk edildi.

ORMANDA YATAR HALDE BULUNDU

3 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanlık alanda yatar vaziyette bulundu. Şahıs 112 ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Arama çalışmalarına 12 AFAD, 15 jandarma 20 civarında yerel halk olmak üzere yaklaşık 47 kişi katıldı. (İHA)

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Tokat
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