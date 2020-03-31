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  4. İletişim Başkanı Altun'dan kampanyaya yapılan eleştirilere sert cevap: Ucuz hesaplar uğruna...

İletişim Başkanı Altun'dan kampanyaya yapılan eleştirilere sert cevap: Ucuz hesaplar uğruna...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 01:40 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını eleştirenlere tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun'dan kampanyaya yapılan eleştirilere sert cevap: Ucuz hesaplar uğruna...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez”


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Fahrettin Altun Biz Bize Yeteriz Türkiyem

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