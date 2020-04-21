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  4. İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüs açıklaması: Umut veren işaretler var

İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüs açıklaması: Umut veren işaretler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 11:26 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı koronavirüs açıklamasında "Türkiye'de günlük test sayısı 40 bin düzeyine ulaştı. Enfekte sayısının azalması, iyileşen sayısının artması, yoğun bakım ünitesindeki hasta ve vefat eden sayısının aynı düzeyde devam etmesi gibi 'eğrinin düzleştiğine' dair umut veren işaretler var." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüs açıklaması: Umut veren işaretler var

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi Suriye rejiminin mevcut durumdan istifade etmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Türkiye, 5 Mart'ta Rusya ile vardığı mutabakata sadık kalmaya devam ederken, rejim provokasyonlarını sürdürüyor. Ancak rejimin İdlib'deki ihlallerine izin vermemekte kararlıyız. Bu bölgede hiçbir terör grubunun varlığına müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası toplumun Libya'daki meşru hükümeti desteklemesi gerektiğini yinelediğini de anımsatan Altun, "Darbeci Hafter güçlerine karşı meşru Libya hükümetinin son zamanlarda elde ettiği kazanımlar, Türkiye'nin desteğinin meyvelerini verdiğini gösteriyor. Libya ile anlaşmamıza bağlı kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Altun, "Salgın ortamından çıkar sağlamaya çalışanlar yalnızca alçak rejimler ya da darbeciler değil. Terör örgütü PKK da ülkemize karşı saldırı düzenlemeye çalışıyor ancak bu saldırıları her gün engellemeye devam ediyoruz ve operasyonlarımızı durmaksızın sürdüreceğiz" dedi.

'UMUT VEREN İŞARETLER VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19'u yenmek için sosyal mesafenin öneminin altını bir kez daha çizdiğine işaret eden Altun, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Hastanelerdeki kapasitemiz artıyor ve tedarik zincirimizde de bir sorun yaşamıyoruz. En ön saflardaki kamu çalışanlarımız ihtiyacı olanlara gerekli malzemeleri tedarik etmeye devam ediyor. Türkiye'de günlük test sayısı 40 bin düzeyine ulaştı. Enfekte sayısının azalması, iyileşen sayısının artması, yoğun bakım ünitesindeki hasta ve vefat eden sayısının aynı düzeyde devam etmesi gibi 'eğrinin düzleştiğine' dair umut veren işaretler var. Bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtımı yapıyoruz ve ilaç ya da solunum cihazı eksikliğimiz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bir araya gelen firmalarımız Mayıs ayının sonuna kadar 5 bin solunum cihazı üretmiş olacaklar. Tıbbi malzeme, cihaz ve ilaç üretimi için Ar-Ge programları, sertifikasyon ve üretim süreçlerimiz yakından izleniyor. N95 ve N99 maskeleri için gerekli olan filtreler de ülke içerisinde üretilecek."

'BAYRAM SONRASINDA HAYATIN HEPİMİZ İÇİN NORMALE DÖNMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ'

Şehir hastaneleri ağına toplam 2 bin 682 yatak kapasitesiyle İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin de eklendiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanenin 150 yoğun bakım ünitesiyle bin 35 yatak kapasiteli ilk etabının açılışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, Covid-19'un yayılmasını engellemek adına 23 Nisan'dan itibaren 31 şehirde 4 gün sürecek bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verdi. Ramazan ayında da bu sıkı tedbirleri artırarak bayram sonrasında hayatın hepimiz için normale dönmesini ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 gün karantinada kalmayı kabul etmeleri koşuluyla dünyadaki bütün vatandaşlarımızı ülkemize geri getirmek için büyük ölçekli bir girişim başlatılması yönünde talimat verdi. 25 bin Türk vatandaşı Ramazan ayı içinde Türkiye'ye dönebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz, Covid-19 ile mücadele konusunda bütün imkanlarını seferber ediyor. Vatandaşlarımız yetkililerin tedbirlere ilişkin yönlendirmelerine büyük oranda uyuyor. Bu mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bu zorluğun üstesinden hep beraber geleceğiz."

Kaynak: İHA

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Fahrettin Altun koronavirüs

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