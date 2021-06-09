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  4. İletişim Başkanı Altun’dan Nişantaşı’nda yaşanan olaya ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun’dan Nişantaşı’nda yaşanan olaya ilişkin açıklama

09.06.2021 03:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Nişantaş’ında yaşanan olaya ilişkin, “Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız” dedi.

İletişim Başkanı Altun’dan Nişantaşı’nda yaşanan olaya ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından Kanada’da 4 Müslüman’ın öldürülmesi ve İstanbul Nişantaşı’nda yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

"IRKÇILIK EN BÜYÜK HASTALIKTIR"

Irkçılığın en büyük hastalık olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

“Kanada’da İslam karşıtlığı yüzünden Müslüman kardeşlerimizi hayattan koparan faşist saldırıya üzülürken, yanı başımızda Nişantaşı’ında aynı saiklerle başörtülü bir kardeşimize saldırılıyor. Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Irkçılık en büyük hastalıktır. Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu barbarlığı telin ediyorum.

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"NEDİR BU ONAYLAYICILIĞIN SIRRI"

Ülkemizde ne yazık ki yıllar yılı birileri topluma yersiz korkular zerk ettiler. Kirli ve hastalıklı ruh hallerini ideoloji diye pazarladılar. Dini değerleri benimseyen geniş toplum kesimlerini ötekileştirerek toplumsal huzuru bozdular. İşte onlar bugün Nişantaşı’nda yaşanan şiddetin ortağıdır. Bir de buradan şunu sormak istiyorum. Bu şiddete maruz kalan kişi başörtülü olduğu için mi bazı ’insan hakları’ savunucuları, ’kadın hakları’ aktivistleri seslerini çıkarmıyorlar? Nedir bu onaylayıcı sessizliğin sırrı?

"İNSAN, EŞREFLİ MAHLUKATTIR"

İnsan, eşrefi mahlukattır. Kişi kendisi için istediğini diğeri için istemedikçe gerçek huzur ve güven ortamının oluşması mümkün değildir. Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız. Huzur için, güven için, istikrar için, istikbalimiz için daha çok çalışacağız." (İHA)

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