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İletişim Başkanı Altun, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini paylaştı: Başka hiçbir ülkede görmedim

19.01.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ziyareti sırasında rüzgar nedeniyle uçan tören alanındaki halıları, kameraman ve fotoğrafçıların düzelttiği anlarda yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Vucic, "Başka hiçbir ülkede görmedim. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor" dedi. O anların görüntülerini ve anekdotu ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dikkatini çeken bir anekdotu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

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Altun, paylaşımında, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic: Başka hiçbir ülkede görmedim. Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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Sırbistan
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