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İletişim Başkanı Altun: Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 00:45 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz. Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz” dedi.

İletişim Başkanı Altun: Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz

Özel bir TV kanalında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in iddialarına cevap veren İletişim Başkanı Altun, “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz. Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz. Dünyanın en çok mülteciye ev sahibi yapan ülkesi olan Türkiye, Suriye ve diğer yerlerden gelen düzensiz göç dalgalarına karşı bir duvar görevi görmektedir. Avrupa Birliği, 2016 mülteci anlaşmasında verdiği maddi destek ve gönüllü kabul gibi sözlerini tutmamıştır. Bunun sonucunda Türkiye, kaynaklarını Avrupa’ya giden mültecileri durdurmak yerine İdlib’den gelebilecek muhtemel bir dalgayı karşılamaya yönlendirmiştir. Yunanistan’a ve uluslararası topluma tavsiyemiz, birilerini suçlamak yerine düzensiz göçün temelinde yatan Suriye iç savaşını durdurmaktır” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Fahrettin Altun Yunanistan göçmen

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