İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüs açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan corona virüs salgınına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Hükümetimiz yıllardır sağlık alanında kapasite artırımına yönelik yatırım yapıyor. Koronavirüsle mücadelede bu yatırımların karşılığını alıyoruz. Bazı ülkelerdeki hastanelerin kapasiteleri yetersiz kalırken, bizim hastanelerimiz halen yüksek kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, halkımızın sağlık ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanmasının arkasındaki en büyük güç oldu. Onun bu konudaki liderliği sayesinde Türkiye'de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor. Devletimiz, koronavirüs testi yapılan ya da tedavisi uygulanan hiçkimseden herhangi bir ücret almıyor. Yoğun bakım ünitesi kapasitemiz birçok ülkeyi geride bırakmış durumda ve Avrupa genelinde birinci sırada yer alıyor. Hastalık belirtilerinden herhangi biriyle hastaneye başvuran hiçbir vatandaşımızı testten mahrum bırakmadık. Bunun yanı sıra test sayımızı hızla artırdık. Ayrıca bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtıyoruz.