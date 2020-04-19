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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 10:03 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Yıllardır sağlık sistemine yapılan yatırımlar, erken ve yoğun tedavi uygulamaları, halkımızın sağduyusu ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ülkemiz, dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir'' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüs açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan corona virüs salgınına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Hükümetimiz yıllardır sağlık alanında kapasite artırımına yönelik yatırım yapıyor. Koronavirüsle mücadelede bu yatırımların karşılığını alıyoruz. Bazı ülkelerdeki hastanelerin kapasiteleri yetersiz kalırken, bizim hastanelerimiz halen yüksek kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, halkımızın sağlık ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanmasının arkasındaki en büyük güç oldu. Onun bu konudaki liderliği sayesinde Türkiye'de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor. Devletimiz, koronavirüs testi yapılan ya da tedavisi uygulanan hiçkimseden herhangi bir ücret almıyor. Yoğun bakım ünitesi kapasitemiz birçok ülkeyi geride bırakmış durumda ve Avrupa genelinde birinci sırada yer alıyor. Hastalık belirtilerinden herhangi biriyle hastaneye başvuran hiçbir vatandaşımızı testten mahrum bırakmadık. Bunun yanı sıra test sayımızı hızla artırdık. Ayrıca bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtıyoruz.

''ÜLKEMİZ, DÜNYADAKİ EN DÜŞÜK ÖLÜM ORANINA SAHİP ÜLKELERDEN BİRİSİ''

Yıllardır sağlık sistemine yapılan yatırımlar, erken ve yoğun tedavi uygulamaları, halkımızın sağduyusu ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ülkemiz, dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, en kısa sürede tedavi, ilaç ve aşı bulunmasına yönelik çalışmalarında Bilim Kurulumuza da her türlü desteği sağladı. Her alanda büyük bir ilerleme kaydeden Bilim Kurulumuza müteşekkiriz. Koronavirüsle mücadelemiz bitmedi. Bütün önlemleri almaya devam etmeli ve virüsün yeniden yayılmasını önlemek için bütün tedbirleri dikkatle uygulamalıyız. Şimdiden mevcut krizin de ötesine bakarak mücadele kapasitemizi ve kaynaklarımızı daha da geliştiriyoruz.

''DÜNYA ÇAPINDA YARDIMLARA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ''

Bu küresel salgınla mücadele ederken ülke içerisindeki yapısal reformlarımız da bütün hızıyla devam ediyor ve Meclisimiz gerekli yasal önlemlerin alınması için yorulmadan çalışmalarını sürdürüyor. Bütün bunların yanı sıra diğer ülkelere yardım ediyoruz, uluslararası dayanışma sağlamaya çalışıyoruz ve dünya çapında yardımlara öncülük ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz ne kadar güçlü, kararlı ve özverili olduğumuzu bütün dünyaya gösteriyor. Kaynağı ne olursa olsun, hiçbir tehlike karşısında pes edip teslim olmayacağımızı her gün daha güçlü şekilde kanıtlıyoruz. Ülkemizi, bütün dünyaya örnek olacak şekilde, daha sağlıklı ve daha müreffeh kılmak için her gün daha fazla çalışmaya devam ediyoruz.''

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