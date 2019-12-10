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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 18:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştığı mesajla, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan “Türkiye’den teröriste ödül vermişlerdir” şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk’a yönelik değildir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan 'Türkiye’den teröriste ödül vermişlerdir' şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk’a yönelik değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel’e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren iki yüzlülüğe vurgu yapmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Orhan Pamuk İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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