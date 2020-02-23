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İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 19:39 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir Kovid-19 (Yeni Koronavirüs) vakası görülmemiştir. Konu ile ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye'de Kovid-19 (Yeni Koronavirüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Kovid-19 (Koronavirüs) salgınıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları vasıtasıyla gereken bütün önlemleri aldığı bildirildi. Salgının ülke sınırları içerisine bulaşmaması için tüm çalışmalar ve tedbirlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir Kovid-19 (Yeni Koronavirüs) vakası görülmemiştir. Konu ile ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye'de Kovid-19 (Yeni Koronavirüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Medya kuruluşlarımızın, medya mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere resmi kaynakları dikkate almaları, bunun dışında konu ile alakalı yapılan açıklamalara ya da ortaya atılan iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Konu ile ilgili gelişmeler yetkili makamlarımızca gerek görüldüğü anda tüm kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İlgili süreç Başkanlığımızca da azami hassasiyetle takip edilmektedir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı koronavirüs

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