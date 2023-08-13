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  4. İlginç anlar kamerada: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu! Kazaya gelen polis aracına ise...

İlginç anlar kamerada: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu! Kazaya gelen polis aracına ise...

13.08.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, yokuş aşağı giderek seyir halindeki araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis aracına ise tali yoldan çıkan motosikletli kurye çarptı. İlginç kazaya saniye saniye kameraya yansıdı.

İlginç anlar kamerada: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu! Kazaya gelen polis aracına ise...

Kaza, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Ata Sokak üzerinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç geri geri kaçmaya başlayınca olanlar oldu.

Yokuş yukarı duran araç geri geri kaçarken giderek hızlanmaya başlayınca çevredekilerin de müdahalesi yetersiz kaldı.

Hızla ilerleyen aracı gören seyir halindeki diğer sürücüler, kaçmak için manevra yapmaya çalışsa da kazadan kaçamadı.

KAZAYA GELEN POLİS ARACINA DA MOTOKURYE ÇARPTI

Kaza nedeniyle olay yerine polis çağrıldı. İhbar üzerine polis ekipleri aynı sokak üzerinde seyir halindeyken, bu kez de tali yoldan gelen motosikletli kurye, ekip aracına çarptı. Peş peşe gelen kazalar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (İHA)

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