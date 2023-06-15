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  4. İlginç anlar kamerada! Kendini yerden yere attı, taksici ne yapacağını şaşırdı

İlginç anlar kamerada! Kendini yerden yere attı, taksici ne yapacağını şaşırdı

15.06.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İddiaya göre bindiği taksinin şoförü ile iletişim kuramayan yabancı uyruklu kadın, duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Taksici tarafından araçtan indirilen kadın, kendini yerden yere attı, aracın altına girmeye çalıştı. İlginç anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İşte o görüntüler...

İlginç olay, Salı günü öğle saatlerinde Kurtuluş Deresi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, durdurduğu taksiye bindi. Daha sonra taksiciyle iletişim kuramayan kadın, bu duruma tepki gösterdi.

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Şoförün yabancı uyruklu kadını araçtan indirmek istemesi üzerine gerginlik arttı. Taksiden inmek istemeyen kadın direnerek karşılık verirken, yerlerde süründü.

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Tehditler savuran kadın yere yatarak bir ara taksinin altına girmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Görüntülerde taksi şoförünün, motosiklet sürücüsünden yardım alarak kadını taksiden indirdiği, daha sonra kadının Arapça konuşarak kendini yerlere attığı görülüyor.

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(DHA)

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