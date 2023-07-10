İlginç bir olaya imza attı! Güneşte kızan yağda yumurta pişirip o anları kayda aldı

Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı il ve ilçelerde sıcaklar normalin üstünde seyrini sürdürüyor. Dün, Nusaybin'de yaşanan aşırı sıcaklar, ilginç bir olaya neden oldu. İrfan Algan isimli bir vatandaş, kızgın güneşin altına bıraktığı tavada kızan yağda yumurta pişirdi. Algan, pişirdiği yumurtayı ekmek ve domates ile yedi.

Esnaf olan Algan, "Dükkanda arkadaşlarım ile otururken havanın aşırı sıcak olmasını değerlendirmek istedik ve yumurta pişirmeye karar verdik. Yumurtanın piştiğini görünce ekmek ile birlikte yedim. Hissedilen sıcaklığın 55 derece olduğunu söyleyebilirim" dedi.

(İHA)

