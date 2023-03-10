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İlginç olay! Hırsızın yaptığı 2 saatlik plan böyle yarım kaldı: 'WhatsApp grubu' detayı...

10.03.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apartmanın WhatsApp grubu, hırsızın 2 saatlik planını alt üst etti... Antalya’da bir apartmana girip tüm dairelerin klima borularını kesen hırsız, çatıya çıkıp çaldığı kabloları ayıklayarak 2 saat boyunca istifledi. Ancak hırsız apartmanın WhatsApp grubunu hesaba katmamış olacak ki, 'pes' dedirten planı o grup sayesinde alt üst oldu! Hırsızla apartman sakini arasındaki kovalamaca ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç olay! Hırsızın yaptığı 2 saatlik plan böyle yarım kaldı: 'WhatsApp grubu' detayı...

Hırsızın 'pes' dedirten planının, WhatsApp grubu sayesinde yarım kaldığı olay, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. 4 katlı bir apartmana giren kimliği belirsiz hırsızlık şüphelisi, tüm dairelerin klima borularını kesti. Ardından binanın çatısına çıkıp 2 saat boyunca kestiği kabloları ayıklayarak istifleyen hırsız, apartmandan çıkmak için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada sesi duyan bina sakinleri, WhatsApp grubundan hırsızlık olabileceği yönünde birbirlerine uyarılarda bulundu.

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Hırsızı yakalamak için evinden çıkan Erkan Sönmez, hırsızla göz göze geldi. Binadan çıkacağı anda Sönmez’in yeleğinden tuttuğu şüpheli, kaçmayı başardı. Bir müddet hırsızı kovalayan Sönmez, yakalayamayınca elinde hırsıza ait ve ceplerinde eldivenle pensenin bulunduğu yelekle polise haber verdi.

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İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, verilen eşkale göre hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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"KOMŞULAR WHATSAPP GRUBUNDAN HIRSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Olayı anlatan Erkan Sönmez, "Binada oturan komşularımız WhatsApp grubundan hırsız olduğunu söyledi. Ben aşağı inip baktığımda hırsız yoktu. Halen içeride olduğunu söylediler. Kapıda polisin gelmesini beklerken birisi aşağı indi. Hırsız olduğunu bilmiyordum, üçüncü kattaki dairenin komşusu olduğunu söyledi. ‘Ben sizi daha önce görmedim’ deyince kaçmaya yeltendi. Yakalamaya çalıştım anca yeleği elimde kaldı" dedi.

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"HEPSİNİ AYIKLAMIŞ"

Hırsızın yaklaşık 2 saat boyunca bina içerisinde kaldığını belirten Sönmez, "Çatıya gittiğimizde kablolar oradaydı. Hepsini ayıklamış, bir kısmını çantaya koymuş. Çatıdan bizim aşağıda olduğumuzu görünce malzemeleri almadan aşağı inmiş. Malzemeleri alamadı, kendi malzemeleri burada kaldı" diye konuştu.

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HIRSIZ KOVALAMACASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, bina sakinlerinden Erkan Sönmez ile şüphelinin kovalamaca anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, şüphelinin cadde üzerinde kaçması ve Sönmez’in şüpheliye ait yeleği elinde tutarak kovalaması yer aldı.

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(İHA)

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