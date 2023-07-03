İlginç ritüel: Belediye başkanı timsahla 2'nci kez evlendi! "Birbirimizi çok seviyoruz..."

Meksika'nın Oaxaca kentinde Pasifik kıyısında olan bir balıkçı köyü San Pedro Huamelula'da, Meksika'nın en zengin yerli kültürü yaşanıyor. Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa, geçtiğimiz aylarda aynı timsahla yine evlenmiş ve bu düğün oldukça ses getirmişti. Sosa ikinci kez evlenme kararı aldı. 2 Temmuz Pazar günü ismi Alicia Adriana olan timsahla ikinci defa evlendi.

BEREKET GETİRDİĞİNE İNANILIYOR

İnsanlar ve ilahi güç arasındaki birliği sembolize ettiği düşünülen bu ritüel uzun yıllardır devam ediyor.

Şans ve refah getirdiğine inanılan bu düğün töreni uzun yıllardır sürdürülüyor.

TİMSAHA GELİNLİK GİYDİRİLDİ 'PRENSES KIZ' DİYE HİTAP EDİLDİ...

Timsaha yerel ritüellerde olduğu gibi hazırlanan düğün töreninde gelinlik giydirildi.

Sürüngen geline 'prenses kız' diye hitap eden belediye başkanı Sosa, evlendikten sonra timsahı öptü.

İlginç ritüel sonrası Sosa, timsaha aşkını ilan ederken, "Sorumluluğu kabul ediyorum çünkü birbirimizi seviyoruz. Önemli olan da bu." dedi.

Öte yandan Sosa, "Aşk olmadan evlilik olmaz... 'Prenses kız'la evliliğe razıyım." diye ekledi.

Evlilik töreni sonrası Sosa, timsahı alnından öptü ve timsah köyün sokaklarından erkekler tarafından taşınarak geçirildi.

230 YILDIR GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR RİTÜEL

Bir erkekle kayman cinsi dişi timsah arasında gerçekleştirilen evlilikler 230 yıldır ritüel olarak sürdürülüyor.

Meksika'daki Chontal ve Huave yerli gruplarının barışını anmak için gerçekleştirilen bu ritüelde, Chontal kralını temsil eden belediye başkanı, Huave prenses kızını simgeleyen bir sürüngenle evlenir.

