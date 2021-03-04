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İlham inşaatta, sözler çimento kağıdında! 100'ün üzerinde ilahisi olan inşaat işçisi viral oldu

04.03.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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İlham inşaatta, sözler çimento kağıdında! 100'ün üzerinde ilahisi olan inşaat işçisi viral oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, inşaat işçisi Necmettin Doğru, çalışırken ilahi besteliyor. Doğru, çalışırken aklına gelen sözleri çimento kağıtlarına yazıyor, 100'ün üzerinde eseri olduğunu söylüyor. Doğru’nun sosyal medyada paylaştığı videoları beğeni gördü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Kulaklı Mahallesi’nde yaşayan inşaat ustası Necmettin Doğru, çalışırken ilahiler besteliyor. İnşaatta çalışırken aklına gelen sözleri çimento kağıtlarına yazan ve daha sonra okuyan Necmettin Doğru’nun sosyal medyada paylaştığı videoları beğeni gördü.

100'ÜN ÜZERİNDE ESERİ VAR

İlk ilahisini oğlunun okul arkadaşı olan ve 11 Şubat 2017’de Suriye El-Bab’ta şehit olan Ömer Akkuş için yapılan caminin inşaatında çalışırken yazdığını belirten Necmettin Doğru, 100’ün üzerinde eseri olduğunu söyledi.

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Okuduğu ilahilerin sosyal medyada beğenildiğini belirten Necmettin Doğru, "İlahiler yazıyorum. İlahi sanatçısı kardeşlerimize de eserler verdik. 100’ün üzerinde eser verdik, yazdık. Her zaman yanımızda kağıt bulunmuyor. Ben de inşaattayken hemen çimento kağıtlarını yırtarak onun üzerine yazıyorum. Eve gidince de yazdıklarımı temize çekiyorum. Bu şekilde doğal olarak çalışıyoruz, eserler yazıyoruz" dedi.

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İLHAM İNŞAATTA GELİYOR

İnşaatta ilham geldiğini ifade eden Doğru, "Genelde ben eserlerimi inşaatta çalışırken yazıyorum. Çünkü burada ilham geliyor. Bunları yazıp besteliyorum. Bazılarını da çalışırken söylüyorum. Eserlerim noterden tasdiklidir. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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Sakarya
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