Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. İlişki itirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti ama biz ayrılmıyoruz"

    İlişki itirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti ama biz ayrılmıyoruz"

    13.09.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tiktok'tan yaptığı bir paylaşımla ilişkilerine dair ilginç bir detaydan söz eden 26 yaşındaki Maiah isimli genç kadın erkek arkadaşlarının birlikte yaşadıkları evden taşındığını ama bunun kendileri için ayrılık anlamına gelmediğini söyleyince kafaları karıştırdı. Sosyal medyada viral olan paylaşımında Maiah, "Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti ama biz ayrılmıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyada kişilerin ilişkilerine yönelik deneyimlerini paylaştıkları gönderiler viral olmaya devam ediyor. İlişki tavsiyelerinin verildiği TikTok akımında Maiah isimli bir kadının gönderisi dikkat çekti. Erkek arkadaşının ortak yaşadıkları evden taşınma kararı verdiğini söyleyen Maiah, "Her zaman kardeşiyle yaşama hayali vardı. Bunun önüne geçmek istemedim. Beni yanlış anlamayın, bana fikrini ilk söylediğinde 'Hımm, ne oluyor' dedim. Bunun üzerinde daha fazla düşündüğümde bunun harika bir fikir olduğunu fark ettim" dedi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    6

    Sosyal medyada 7 milyondan fazla izlenmeye ulaşan paylaşımda kullanıcıların büyük bir bölümü Maiah'ı uyarmak istedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunun ayrılığın ilk adımı olduğunu fark etmelisin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Senden ayrılmadan önce tamamen taşınmak istiyor, böylece taşınmanın dramasıyla uğraşmak zorunda kalmıyor" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...

    Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...

     Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

    Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

     Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

    Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

     Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

    Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

     Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

    Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

     Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

    Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

     Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

    Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

     Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

    Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

     Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

    Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdıPencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı
    Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttıBarbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı
    Eşiyle canlı yayında ilişkiye girdi! Seçmenden para istediEşiyle canlı yayında ilişkiye girdi! Seçmenden para istedi
    Anahtar Kelimeler:
    ilişki sorunları

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

    Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

    Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

    Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

    Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.