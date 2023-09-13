İlişki itirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti ama biz ayrılmıyoruz"

Sosyal medyada kişilerin ilişkilerine yönelik deneyimlerini paylaştıkları gönderiler viral olmaya devam ediyor. İlişki tavsiyelerinin verildiği TikTok akımında Maiah isimli bir kadının gönderisi dikkat çekti. Erkek arkadaşının ortak yaşadıkları evden taşınma kararı verdiğini söyleyen Maiah, "Her zaman kardeşiyle yaşama hayali vardı. Bunun önüne geçmek istemedim. Beni yanlış anlamayın, bana fikrini ilk söylediğinde 'Hımm, ne oluyor' dedim. Bunun üzerinde daha fazla düşündüğümde bunun harika bir fikir olduğunu fark ettim" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada 7 milyondan fazla izlenmeye ulaşan paylaşımda kullanıcıların büyük bir bölümü Maiah'ı uyarmak istedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunun ayrılığın ilk adımı olduğunu fark etmelisin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Senden ayrılmadan önce tamamen taşınmak istiyor, böylece taşınmanın dramasıyla uğraşmak zorunda kalmıyor" yorumunu ekledi.