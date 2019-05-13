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İlişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre 7 yıl 6 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de, daha önce ilişkisi olduğu S.İ.'yi (39) yeniden ilişki teklifini kabul etmeyince bıçaklayarak, yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Prof.

İlişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre 7 yıl 6 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, daha önce ilişkisi olduğu S.İ.'yi (39) yeniden ilişki teklifini kabul etmeyince bıçaklayarak, yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Prof. Dr. Fuat Duygulu (49), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 20 Nisan 2018'de, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki Kadir Has Spor Salonu önünde meydana geldi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Fuat Duygulu, iddiaya göre, 2011'de hastanede tanıştığı hasta yakını S.İ. ile yaklaşık 2 yıl ilişki yaşadıktan sonra ayrıldı. Fuat Duygulu, olay tarihinde tekrar aradığı S.İ. ile buluşarak, yeniden ilişki teklifinde bulundu. S.İ.'nin reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Duygulu, yanındaki bıçakla S.İ.'yi karnından ve kolundan yaraladı. S.İ., kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Gözaltına alınan Fuat Duygulu ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan sanık Duat Duygulu, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen, Duygulu'nun akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor okundu.
Eski duruşmalarda 25 bin TL borç verdiğini ileri sürdüğü S.İ.'den parasını istediğini, onun ise kendisinden eşinden ayrılması istediğini öne süren Duygulu, son savunmasında, "S.İ., benim iş yerime gelip, rahatsız edip, tehdit ediyordu" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Fuat Duygulu'ya, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın cezası, daha sonra 'ağır tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 7 yıl 6 ay hapse düşürüldü. Fuat Duygulu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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