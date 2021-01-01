KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. İlişkiler bitiyor... Akrep Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

İlişkiler bitiyor... Akrep Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

Seray Üstün Seray Üstün 01.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2021 Ocak ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... İşte Akrep Burcu Ocak 2021 aylık burç yorumu...

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda akrep burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Akrep Burcu Ocak aylık burç yorumu...

AKREP BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 EYLÜL-22 EKİM)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ilişkilerinizde, ortaklık ve dostluklarınızda önemli değişimler olacak. Samimi, dürüst ve açık gönüllü insanlar hayatınızda kalırken; art niyetli ve bencil insanlardan uzaklaşmaya başlayacaksınız. İlişkilerde, ilişki dengelerinde bir temizlik ve yenilik yapma zamanı. Nitekim kendi içinize dönerek ilişkilerdeki tavırlarınızda da değişimi başlatmak, hatalı yanlarınızı törpülemek oldukça sağlıklı ilişkiler yaşamanıza aracı olabilir.
8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren aile ilişkileri, eviniz, ev düzeni gibi konular aklınızın hep bir köşesinde olacaktır. Geçmişi, aileyi affetmek; spiritüel çalışmalar yapmak bugünlerde maksimum fayda sağlayacaktır.
13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında eski düşüncelerinizi, eski kalıp yargılarınızı bırakmanın size çok şey kazandırdığını göreceksiniz. Aynı zamanda hatalarınız ve doğrularınızla kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Yeni ay ile etrafınız tarafından cesur olarak görünmenizi sağlayan riskler alabilirsiniz.
17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle ani bir ev değişikliği, taşınma konusu gündeme gelebilir. Hali hazırda devam eden bu süreciniz ise netleşmeye gidebilir. Ev halkıyla ilişkilerde ise köklü değişimler olacak. Ev arkadaşınızı değiştirme, sevgilinizle hayatı paylaşmaya başlama, ilişkilerde bir tamam veya devam durumunun oluşması gündemde.
28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında evlilik ve boşanma gibi ciddi adımlara dair konular gündeme gelebilir. Karşınızdakilerden yana gelen gelecek vaat etmesine göre yanıtlama eğilimindseiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Terazi burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)Terazi burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)
22 Aralık'ta doğanların burç özellikleri22 Aralık'ta doğanların burç özellikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Her yaptığı olay oldu! 2020'nin konuşulanları

Her yaptığı olay oldu! 2020'nin konuşulanları

O ülke kadınlarının sırrı 5 yöntemde gizli!

O ülke kadınlarının sırrı 5 yöntemde gizli!

Herkes onun peşinde! İlham veren yolculuk

Herkes onun peşinde! İlham veren yolculuk

Pelvik organ sarkması nedir ve neden oluşur?

Pelvik organ sarkması nedir ve neden oluşur?

Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Doğru dengeler kuruluyor.. Terazi Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Geçmişin etkileri sürüyor... Başak Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Duygular dışa aktarılıyor... Aslan Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Eski sevgiliye dönüş... Yengeç Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Bolluk ve bereket... İkizler burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Fikirler değişiyor... Boğa Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

Boğa burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.