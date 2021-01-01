İlişkiler bitiyor... Akrep Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda akrep burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Akrep Burcu Ocak aylık burç yorumu...

AKREP BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 EYLÜL-22 EKİM)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ilişkilerinizde, ortaklık ve dostluklarınızda önemli değişimler olacak. Samimi, dürüst ve açık gönüllü insanlar hayatınızda kalırken; art niyetli ve bencil insanlardan uzaklaşmaya başlayacaksınız. İlişkilerde, ilişki dengelerinde bir temizlik ve yenilik yapma zamanı. Nitekim kendi içinize dönerek ilişkilerdeki tavırlarınızda da değişimi başlatmak, hatalı yanlarınızı törpülemek oldukça sağlıklı ilişkiler yaşamanıza aracı olabilir.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren aile ilişkileri, eviniz, ev düzeni gibi konular aklınızın hep bir köşesinde olacaktır. Geçmişi, aileyi affetmek; spiritüel çalışmalar yapmak bugünlerde maksimum fayda sağlayacaktır.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında eski düşüncelerinizi, eski kalıp yargılarınızı bırakmanın size çok şey kazandırdığını göreceksiniz. Aynı zamanda hatalarınız ve doğrularınızla kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Yeni ay ile etrafınız tarafından cesur olarak görünmenizi sağlayan riskler alabilirsiniz.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle ani bir ev değişikliği, taşınma konusu gündeme gelebilir. Hali hazırda devam eden bu süreciniz ise netleşmeye gidebilir. Ev halkıyla ilişkilerde ise köklü değişimler olacak. Ev arkadaşınızı değiştirme, sevgilinizle hayatı paylaşmaya başlama, ilişkilerde bir tamam veya devam durumunun oluşması gündemde.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında evlilik ve boşanma gibi ciddi adımlara dair konular gündeme gelebilir. Karşınızdakilerden yana gelen gelecek vaat etmesine göre yanıtlama eğilimindseiniz.

