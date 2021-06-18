İlişkilerini kurtarmak için birbirlerine zincirlenen çift, 123 gün sonra ayrıldı: Mahremiyetimiz kalmadı

Ukrayna'nın Kharkiv kentinde yaşayan 29 yaşındaki Viktoria Pustovitova ve 33 yaşındaki Alexander Kudlay 123 gün boyunca birbirine bağlı kaldı.
Sevgililer Günü'nde birbirlerine zincirlenen çift, kavga etmekten yorulunca çareyi bileklerine kelepçe takmakta bulduklarını söylemişti. Kelepçelenmiş şekilde yaşamaya karar veren çift, bu deneyi sosyal medyada da yayınlamaya karar vermiş, market alışverişinden sigara molalarına, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarına kadar her şeyi birlikte yapar olmuştu.
Sosyal medya hesaplarından düzenli olarak bu yeni hayatlarına dair görüntüler paylaşan çift, Ukrayna televizyonlarında da boy göstermişti.
Ancak çift 123 gün sonra Kiev'de düzenlenen küçük bir törenle kelepçeden kurtuldu. Büyük bir pense ile zincileri kesilen kelepçe gazetecilerin de katılımıyla kesildi.
Viktoria, ''Kendi bağımsız hayatımı yaşamak ve bağımsız bir insan olarak özgürce hayatımı sürmek istiyorum. Sonunda özgürüm'' dedi.
Çift, bu zaman zarfında sürekli birbirlerini gördüğü ve mahremiyet olmadan yaşadığı için ayrılma kararı aldı ve düğün planları iptal oldu.
Alexander ''Bu kadar süre içinde bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi ayrıldık ve özgürüz. Bu deneyimi hayatımızda yaşadığımız için mutluyuz. Rekor kırmaktan dolayı gururluyuz'' şeklinde konuştu.
Kişisel deneylerinin sonuna geldiklerinde sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Ortak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan çift, ''Zorluklar çığ gibi büyüyor. Bir artı bir şey yaşasak hemen iki olumsuz şey kavga etmemize neden oluyor. Önceki hayatlarımızın ritmine dönmek istiyoruz. Artık Ukrayna'nın ayrı bölgelerinde yaşayacağız. Birbirimizden biraz bıktık. Evlenmeyi planlıyorduk ama artık düşünmüyoruz. Bu süre zarfında pek bir mahremiyetimiz kalmadı'' dedi.