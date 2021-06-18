İlişkilerini kurtarmak için birbirlerine zincirlenen çift, 123 gün sonra ayrıldı: Mahremiyetimiz kalmadı

Ukrayna'nın Kharkiv kentinde yaşayan 29 yaşındaki Viktoria Pustovitova ve 33 yaşındaki Alexander Kudlay 123 gün boyunca birbirine bağlı kaldı.

Sevgililer Günü'nde birbirlerine zincirlenen çift, kavga etmekten yorulunca çareyi bileklerine kelepçe takmakta bulduklarını söylemişti. Kelepçelenmiş şekilde yaşamaya karar veren çift, bu deneyi sosyal medyada da yayınlamaya karar vermiş, market alışverişinden sigara molalarına, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarına kadar her şeyi birlikte yapar olmuştu.

Sosyal medya hesaplarından düzenli olarak bu yeni hayatlarına dair görüntüler paylaşan çift, Ukrayna televizyonlarında da boy göstermişti.

123 GÜN SONRA AYRILDILAR

Ancak çift 123 gün sonra Kiev'de düzenlenen küçük bir törenle kelepçeden kurtuldu. Büyük bir pense ile zincileri kesilen kelepçe gazetecilerin de katılımıyla kesildi.

Viktoria, ''Kendi bağımsız hayatımı yaşamak ve bağımsız bir insan olarak özgürce hayatımı sürmek istiyorum. Sonunda özgürüm'' dedi.

Çift, bu zaman zarfında sürekli birbirlerini gördüğü ve mahremiyet olmadan yaşadığı için ayrılma kararı aldı ve düğün planları iptal oldu.