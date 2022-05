İlişkinizde bu sorunları yaşıyorsanız ilişkiniz kötüye gidiyor...

İlişkinin sağlıklı ve sevgi dolu ilerlemesi için her iki kişinin de davranışlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Yanlış yapılan davranışlar karşı taraftan gelen baskılar ilişkinizin zarara uğramasına neden oluyor. Yapılan uyarılara rağmen aynı hataların tekrarlanması sizin daha kötü hissetmenize sebep oluyor olabilir. Eğer siz de aşağıda yer alan sorunları yaşıyorsanız kendiniz için ilişkinizi sorgulamanız gerekiyor.

SİZİ OYALIYORSA VE İLİŞKİNİZDE İLERLEME YOKSA

Birlikte olduğunuz kişi sizinle vakit geçirmeyi sevdiğini söylüyor ama buluşma için hiçbir adım atmıyorsa ya da sizi sevdiğini söylüyor ama bunu hissettirmiyorsa ilişkinizde bir ilerleme olmaz. Eğer bir kişi sizinle uzun vadeli bir ilişki düşünüyorsa sizinle birlikte olmak için bir çaba sarf eder.

FEDAKARLIĞI SÜREKLİ SİZDEN BEKLİYORSA

İlişkiler karşılıklı fedakarlık gerektirir ancak karşınızdaki insan sürekli sizden fedakarlık yapmanızı bekliyor ama kendisi hiçbir şey yapmıyorsa sağlıklı bir ilişki yaşanmaz. Sizin veya ilişkiniz için kendilerinden asla ödün vermeyen bu insanlar sizinle uzun vadeli bir ilişki düşünmüyor demektir.

KÖTÜ YORUMLAR YAPIYORSA

Sizi gerçekten seven biri, sizin hakkınızda kötü ve küçük düşürücü yorumlar yapmazlar. Bu tip insanlar sizi manipüle ederek her hareketinizi sorgulamanıza sebep olur ve öz güveninize zarar verir. Eğer partneriniz size kötü yorumlar yapıyorsa ve kendinizi değersiz hissetmenize sebep oluyorsa onunla yollarınızı ayırmalısınız.

SINIRLARINIZA KARIŞIYORSA

Sağlıklı bir ilişkide bazı standartlar ve sınırlar olur ve bu sınırlar her iki taraf için de geçerlidir. Partneriniz sizin hayatınızdaki her şeye ve her davranışa karışıyor ama sizin ona tek kelime etmenize izin vermiyorsa bu sağlıklı bir ilişki değildir. Bu tip kontrolcü davranışlar ilişkideki kırmızı bayraklar bir tanesidir. Bu yüzden bu tavırlara karşı dikkatli olmakta fayda var.

TUTARSIZ DAVRANIYORSA

Sağlıklı bir ilişki için her iki tarafın da tutarlı olması gerekir. Her iki taraf da tutarlı davranmıyorsa ilişkiye sağlam bir temel atılamaz. Ayrıca size değer veren biri size karşı olan davranışlarında tutarsız davranmaz. Eğer partneriniz sadece size ihtiyacı olduğu zamanlarda size yakın davranıyor ve diğer zamanlarda hem fiziksel hem duygusal anlamda sizden uzaklaşıyorsa bu çok büyük bir sorundur ve ilişkinizin sağlığı için çözülmesi gereklidir.

GELECEK HAKKINDA KONUŞMUYORSA

Eğer uzun soluklu bir ilişki yaşıyorsanız ve partneriniz hayatı paylaşma konusunda hiçbir konuşma yapmıyor ve bu konular açıldığında konuşmaktan kaçıyorsa sizinle bir gelecek planlamak istemiyor demektir.

DUYGULARINI GİZLİYORSA

Sağlıklı bir ilişkide iki tarafın da duygularını açıkça paylaşması gerekir. Biliyorsunuz ki ilişkinin temelleri güven ve dürüstlük üzerine atılır. Dürüstlük sadece yalan söylememek değildir. İlişki yaşadığınız insan, duyguları ve düşünceleri konusunda da size karşı dürüst olmalıdır.

SİZİ KULLANIYORSA

Bu davranış hiç sağlıklı değildir ve ilişkideki kırmızı bayraklardan biridir. Eğer partneriniz sadece onun işine yaradığınız zaman size iyi davranıyorsa sizi kullanıyor demektir.