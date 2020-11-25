İlişkiye heyecan katan yöntem! Hiç beklemediği bir anda...

Biriyle sevgili olduğunuzda ya da evlendiğinizde çok güzel bir beraberliğe başlamış olursunuz. Birlikte eğlenir, çok güzel vakit geçirir, mutluluğa doyamazsınız. Ancak bir süre sonra bazı ilişkiler heyecanını kaybeder ve monotonlaşır. Peki bu ilişkileri eski haline döndürmek için ne yapmak gerekir? Bir ilişkiye heyecan katmanın yolları nelerdir? En etkili tavsiyeler için yazımızı okuyun!
Sevdiğiniz kişiye küçük sürprizler yapın
Sürprizleri ve kutlamaları sadece özel günlere saklıyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Çünkü ilişkinize ilk günkü heyecanı geri getirmenin en kolay yöntemlerinden biri karşınızdaki kişiyi sürprizlerinizle şaşırtmak! Üstelik bunun için çok büyük bir organizasyon yapmanıza gerek yok. Hiç beklemediği bir anda ona güzel bir yemek hazırlayabilir, masayı mumlarla süsleyebilirsiniz. Böyle bir imkanınız yoksa piknik sepetini elinize alıp doğaya kucak açabilirsiniz. Hatta "Seni seviyorum." yazılı notlar hazırlayıp bu kağıtları telefon kılıfına, gömleğinin cebine ya da çantasına koyabilirsiniz. Bu sayede notunuzu bulduğunda şaşırıp sevinecek ve sizi de mutlu etmek isteyecek.
Farklı rollere bürünün
Tiyatro sanatçısı olmasanız bile küçük bir oyundan ne çıkar ki? Bir gününüzü daha yeni tanışmış gibi geçirebilir, birbirinize tatlı tatlı göz süzebilirsiniz. Hatta farklı ve eğlenceli rollere bürünebilir, örneğin 3 ay önce marsta başınıza gelen ilginç bir olayı anlatarak eğlenebilirsiniz. Bu tür küçük değişiklikler ilişkinize yeni bir soluk getirebilir.
Yeni bir hobi edinin
İlişkinize heyecan katmak için yeni bir hobi edinebilirsiniz. İkinizin de zevk alacağı bir etkinlik bulun ve gerekirse beraber bir kursa başlayın. Yeni şeyler öğrenmenin zevki, yanınızda sevdiğiniz kişinin olmasıyla katlanarak artacaktır. Yamaç paraşütü gibi sizi heyecanın doruklarına çıkaracak bir aktivite de tercih edebilir, nefes kesen anları aşkla harmanlayabilirsiniz.
Tatile çıkın
Heyecanını kaybetmiş bir ilişkiyi tatilden daha iyi ne canlandırabilir ki? Yeni bir şehri ve farklı bir kültürü tanımak, değişik lezzetleri tatmak hem hayatınıza hem de ilişkinize yeni bir renk getirir. Birlikte güzel hatıralar yaratır, unutulmaz anlarınıza yenilerini eklemiş olursunuz. Eğer tatile çıkmak için imkanınız ya da vaktiniz yoksa şehrinizde bulunan bir kamp alanında 1-2 günlük küçük bir kaçamak da yapabilirsiniz. Bu sayede şehrin negatif enerjisini doğa sayesinde üzerinizden atabilirsiniz.
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