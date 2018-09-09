HABER

Ilısu Barajı'ndan etkilenen tarihi zaviyenin taşınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 21:31 | Son Güncelleme

Tarihi Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı'nın ardından Ilısu Barajı göl alanında kalan İmam Abdullah Zaviyesi de Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için SPMT aracına yüklendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü alanında kalacak kültürel mirasın korunması için tarihi yapıların taşınması süreci devam ediyor.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi ve 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın yeni yerine bütüncül olarak nakledilmesi tamamlanırken, 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bu kapsamda yarın Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınacak olan yaklaşık 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi 256 tekerlekli kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracına yüklendi.

Türbe, minare ve müştemilat olarak 3 bölüm halinde taşınacacak olan İmam Abdullah Zaviyesi'nin ilk bölümü olan türbenin taşınmasına yarın saat 05.00'te başlanacak.

Zaviyenin 2 bin 400 metre ileriye 4 saatte taşınması öngörülüyor.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan ve 540 yıllık olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül olarak taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi, 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla nakledilmişti.

1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı da 6 Ağustos'ta başlayan ve 9 Ağustos'ta sona eren çalışma ile 3 kilometre uzaklıkta arkeoparktaki yeni yerine bütüncül olarak ulaştırılmıştı.

Sultan Süleyman Camisi minaresinin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürerken yıl sonuna kadar Er-Rızk Camisi minaresi, Orta Kapı, Kızlar ve Koç camileri de taşınacak.

PARTNERFotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat! Fotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat!
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralıMuğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı
Hollanda'da "Dünya Liman Günleri Festivali"Hollanda'da "Dünya Liman Günleri Festivali"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf imam abdullah zaviyesi SPMT

En Çok Okunan Haberler

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.