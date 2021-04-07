İlk 6 ay içinde ortaya çıkıyor! Koronavirüse yakalanan 3 kişiden 1'inde psikolojik sorun görülüyor

Kovid-19 tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın olmasının yanı sıra vücutta yol açtığı sağlık sorunlarıyla da korkutmaya devam ediyor. Kovid-19 geçiren kişilerin durumunu inceleyen uzmanlar her üç kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik sorunlar yaşadığı sonucuna ulaştı.

YÜZDE 17'SİNDE ANKSİYETE, YÜZDE 14'ÜNDE DUYGU DURUM BOZUKLUĞU GÖRÜLDÜ

Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde "anksiyete" görülürken, yüzde 14'üne "duygudurum bozukluğu" teşhisi kondu.

Covid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.

Koronavirüse rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" görüldü.

AA

