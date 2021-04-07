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  4. İlk 6 ay içinde ortaya çıkıyor! Koronavirüse yakalanan 3 kişiden 1'inde psikolojik sorun görülüyor

İlk 6 ay içinde ortaya çıkıyor! Koronavirüse yakalanan 3 kişiden 1'inde psikolojik sorun görülüyor

07.04.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalanan her 3 kişiden 1'inin psikolojik ya da nörolojk rahatsızlık yaşadığına yer verilen Lancet Psychiatry tıp dergisinde, ABD'de yapılan araştırmanın detayları paylaşıldı. 236 bin kişinin incelendiği araştırmada Covid-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde bu rahatsızlıkların ortaya çıktığı tespit edildi.

İlk 6 ay içinde ortaya çıkıyor! Koronavirüse yakalanan 3 kişiden 1'inde psikolojik sorun görülüyor

Kovid-19 tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın olmasının yanı sıra vücutta yol açtığı sağlık sorunlarıyla da korkutmaya devam ediyor. Kovid-19 geçiren kişilerin durumunu inceleyen uzmanlar her üç kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik sorunlar yaşadığı sonucuna ulaştı.

YÜZDE 17'SİNDE ANKSİYETE, YÜZDE 14'ÜNDE DUYGU DURUM BOZUKLUĞU GÖRÜLDÜ

Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde "anksiyete" görülürken, yüzde 14'üne "duygudurum bozukluğu" teşhisi kondu.

Covid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.

Koronavirüse rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" görüldü.

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) anksiyete
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