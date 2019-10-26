İlk ara tatilde aileler için seyahat rotaları

İSTANBUL (AA) - Setur, milyonlarca öğrenci ve ailesinin beklediği ara tatil için bazı seyahat önerileri sundu.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, ara tatilin yaklaşmasıyla birlikte ailelerin akıllarında “ara tatil ne zaman?”, “ara tatil kaç gün sürecek?” gibi sorular yer alıyor. 9 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek ve hafta sonu tatilleriyle birlikte tam 9 günlük tatil fırsatı sunacak. 2019-2020 eğitim yılı ara tatilinde ailece seyahate çıkmayı planlayanlar için pek çok seçenek mevcut.

Antalya’nın sakinliğini tercih edecekler için Kemer ve Belek’te önde gelen otellere ek olarak tatilini daha da güneyde KKTC’de geçirmek isteyenler için Girne ve Bafra’da çeşitli kampanyalı otel seçenekleri, ara tatil programını Türkiye'nin popüler gezi rotalarında geçirmek isteyenler için de kültür turları fırsatları bulunuyor.

Seyahatseverler için özel rotalar hazırlayan Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, Türkiye içinde Bursa, Sapanca, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep’te özel rotalar sunuyor. Ara tatilde 3-4 günlük yurt içi turlara katılmak isteyenler için Eskişehir Odunpazarı Turu, Kastamonu Safranbolu Turu ve Kapadokya Turu seçenekleri bulunuyor.