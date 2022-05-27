HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İlk başta fare zannettiler, gerçek ise bambaşka çıktı: Çalışırken bir şeyin gittiğini fark ettik

İlk başta fare zannettiler, gerçek ise bambaşka çıktı: Çalışırken bir şeyin gittiğini fark ettik

27.05.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da tahtaların arasında gezmesi üzerine çalışanların fare zannettiği canlı, tilki yavruları çıktı. Tek tek yakalanan tilki yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İlk başta fare zannettiler, gerçek ise bambaşka çıktı: Çalışırken bir şeyin gittiğini fark ettik

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kereste fabrikasında çalışma yapıldığı sırada işçilerden Tayfun Çelen, tahtaların arasında hareket eden bir canlı fark etti. Canlının fare olduğunu düşünen Çelen, daha sonra tahtaların arasında 2 tilki yavrusu olduğunu gördü. Isırılma korkusuyla tilki yavrularını tahtaların arasından alamayan Çelen, durumu itfaiye ve Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

AW630381_04

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE TESLİM EDİLDİ

Tilkilerin bulundukları alandan kaçmaması için yoğun çaba gösteren ekipler, 2 yavru tilkiyi yakaladı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen tilki yavruları, teslim edilmek üzere hayvan ambulansıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

AW630381_06

"FARE ZANETTİK, BAKTIK Kİ TİLKİ YAVRUSU"

Tilki yavrularını fark eden fabrika işçisi Tayfun Çelen, “Çalışma yaparken bu sahayı boşaltmamız gerekiyordu. Çalışırken bir şeyin gittiğini fark ettik. Fare zannettik. Baktık ki tilki yavrusu. Sonra çalışmayı durdurduk. Daha sonra ekiplere haber verdik” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi Boğaz'dan çıkarıldı! Bakın ne işe yarıyorHepsi Boğaz'dan çıkarıldı! Bakın ne işe yarıyor
Gaziantep'te facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktıGaziantep'te facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktı
Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye yeni operasyon mesajıÇavuşoğlu'ndan Suriye'ye yeni operasyon mesajı
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Kulislerde 'aday' hareketliliği! İmamoğlu detayı: 1 puan...

Kulislerde 'aday' hareketliliği! İmamoğlu detayı: 1 puan...

Kilo vermek isteyenleri uyardı! Eksikse gram veremezsiniz

Kilo vermek isteyenleri uyardı! Eksikse gram veremezsiniz

İlginizi Çekebilir

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Volkan Demirel'in eşine "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumu

Volkan Demirel'in eşine "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumu

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.