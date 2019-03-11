EL-MEFRAK (AA) - LEYS EL-CÜNEYDİ - Ürdün'ün kuzeydoğusundaki El-Mefrak iline bağlı Rehab kentinde bulunan St. George Kilisesi dünyadaki en eski kiliselerden biri olarak kabul ediliyor.

Tarihi Rehab kentinde bulunan 30 kiliseden biri olan St. George Kilisesi'yle (M.S. 230) ilgili uzmanların elindeki veri ve belgeler, kilisenin bölgede yaşayan ve pagan Roma İmparatorluğu'nun zulmünden korktukları için gizlice monoteist Hristiyanlık inancını kabul eden 70 kişilik bir grup tarafından inşa edildiğini gösteriyor.

- İbadetlerini yapabilmek için yerin altına çekildiler

Söz konusu grubun, ibadetlerini gizlice yapmak için yerin altına inşa ettiği mağara görünümlü yapı bugün kilisenin alt kısmını oluşturuyor. Kilisenin yerin üstündeki kısmının ise Roma İmparatoru I. Theodosius'un M.S. 4. yüzyılda Hristiyanlığı resmi din ilan etmesinin ardından inşa edildiği tahmin ediliyor.

Arkeologlar, ilk dönem Hristiyanların, kubbeli tonoz şeklinde inşa edilen ve doğu yönüne bakan alt kısmı, ibadetlerini yapabilmek için inşa ettiğini ifade ediyor.