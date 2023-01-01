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İlk eşini bıçakla, ikinci eşini ütüyle yakarak öldürmüş! Manisa'daki kadın cinayetinde korkunç ayrıntılar: Cesedi el arabasıyla taşıyıp...

01.01.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam eve gittiğinde ölü bulduğunu söylediği Mutlu M.'nin (60) cansız bedenini el arabasıyla evinin yakınındaki metruk binanın girişine gömdü. Daha önce bir eşini bıçaklayarak, ikinci eşini ütüyle yakarak öldüren 65 yaşındaki şüpheli, "daha önce cinayet işlediğinden kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için" durumu ihbar etmediğini ifade etti. Manisa'daki şüphe uyandıran olayın ardından tutuklanan şüphelinin Mutlu M. ile 1 yıldır beraber yaşadığı öğrenildi.

İlk eşini bıçakla, ikinci eşini ütüyle yakarak öldürmüş! Manisa'daki kadın cinayetinde korkunç ayrıntılar: Cesedi el arabasıyla taşıyıp...

Alınan bilgiye göre, bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada 60 yaşındaki Mutlu M'nin cesedine ulaştı.

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kadının birlikte yaşadığı Necati A, gözaltına alındı.

İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

"DAHA ÖNCE CİNAYET İŞLEDİĞİM İÇİN KİMSE İNANMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati A'nın, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu M'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.

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İKİ EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Necati A'nın, 1984 yılında ilk eşi Emine A'yı bıçaklayarak, cezevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Sanığın, 2 yıl önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

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(AA)

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