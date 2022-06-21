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İlk görüşte aşık olduğunu belirtti! Annesinin yaptığı bebek ile evlendi

21.06.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37 yaşında olan Meirivone Rocha Moraes isimli bir kadın annesinin ona bir bez bebek yaptığını belirterek bu bebeğe ilk görüşte aşık olduğunu söyledi. Bez bebekle evlendiğini iddia eden kadın bu evliliğinden bir bebek meydana getirdi.

İlk görüşte aşık olduğunu belirtti! Annesinin yaptığı bebek ile evlendi

Brezilya’da yaşayan Meirivone Rocha Morae isimli kadın bekarlığı nedeniyle annesine şikayetlerde bulunuyordu. Annesi kızının bekar olduğu ve dans edecek kimsesi olmadığı için ona bir bez bebek yapma kararı aldı. Meirivone Rocha Moraes, annesinin yaptığı bez bebek olan Marcelo ile ilk tanışmasında aşk yaşadığını belirtti. İlişkiye başlayan bu çift 250 kişinin katıldığı bir nikah töreniyle evlenmeye karar verdi.

“DÜĞÜN BENİM İÇİN HARİKA BİR GÜNDÜ”

Marcelo,”Danslara giderdim ama her zaman bir eş bulamazdım. Sonra hayatıma girdi ve her şey anlam kazandı. Düğün benim için harika bir gündü, çok önemli, çok duygusal. Çok yağmur yağdı ama harikaydı.”

BÜTÜN KADINLAR ONU KISKANIYOR

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"Koridorun sonuna kadar yürüdüğüm andan itibaren çok güzeldi. Sonra kocam Marcelo ile düğün gecesine gittik ve düğün gecemizden çok keyif aldık. Benimle kavga etmiyor, tartışmıyor ve sadece beni anlıyor. Marcelo harika ve sadık bir koca. O çok iyi bir adam ve bütün kadınlar onu kıskanıyor.”

BİR HAFTA SÜREN BALAYINA GİTTİLER

"Birçok harika özelliği var ama tek dezavantajı tembel olması. O hiç çalışmıyor. Ama ben bir savaşçıyım ve bunu bizim için devam ettiriyorum." Yeni evliler daha sonra bir çocuğu birlikte 'karşılamadan' önce Rio de Janeiro'daki bir sahil evinde bir hafta süren balayını geçirdiler.

200 KİŞİ DOĞUMU İZLEDİ

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Çift, bebekleri Marcelinho'yu 21 Mayıs'ta bir hemşire ve doktor eşliğinde paylaştı. Bu doğum 200 kişilik bir seyirci önünde canlı yayınladı.

BU DURUMUN SAHTE OLDUĞUNUN DÜŞÜNÜLMESİ ÜZDÜ

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"İnsanların bunun sahte olduğunu söylemesi beni gerçekten üzüyor. Bu beni çok kızdırıyor. Ben karakterli bir kadınım. Babam ve annem bana dürüst ve iyi bir insan olmayı öğretti."

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