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İlk hac kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

İlk hac kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı

CİDDE (AA) - Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarını taşıyan ilk uçak Suudi Arabistan'ın Medine kentine ulaştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'a ulaşan ilk hac kafilesi olan Hindistan'dan gelen hacı adayları, Medine'deki Emir Muhammed Bin Abdulaziz Havalimanı'nından ülkeye giriş yaptı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Rahmet mevsimi olan bu dönemde hac için misafirlerimizi tam kapasiteyle ve tüm gücümüzle karşılamaya hazırız." denildi.

Açıklamada ayrıca hacı adaylarının karşılanması için Medine Emir Muhammed Bin Abdulaziz ve Cidde Kral Abdülaziz havalimanlarında geliş yönünde toplam 14 pistin açık tutulacağı ifade edildi.

Medine'deki Emir Muhammed Bin Abdulaziz Havalimanı her yıl hac mevsiminde günde yaklaşık 45 bin hacı adayını karşılarken, bu sayı Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'nda günde 48 bine ulaşıyor.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl hac ibadetini yerine getirmek için bu ülkeye 2 milyon 371 bin 675 kişinin geldiğini duyurmuştu.

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Hac Kral Abdülaziz Havalimanı Medine Emir Muhammed Bin Abdulaziz Havalimanı Suudi Arabistan

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