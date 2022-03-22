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İlk iftar ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da ilk iftara ne zaman kalkılacak? 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

22.03.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı yaklaşırken ilk iftara ne zaman kalkılacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından beklenen takvim yayınlandı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da ilk iftara ne zaman kalkılacak? İlk iftar ne zaman? İşte Diyanet'ten alınan imsakiye 2022 bilgilerine göre sahur ve iftar bilgileri...

İlk iftar ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da ilk iftara ne zaman kalkılacak? 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayı yaklaşrıken "İlk oruca ne zaman kalkılacak?" sorusu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için ilk oruca kalkılacak olan sahur vaktini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak?

İLK İFTAR NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan 2022 tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 2 Nisan'ı 3 Nisan'a bağlayan gecede kalkılacak. 2 Nisan akşamında ise ilk teravih namazı kılınacak.

2022 Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek. Ankara'da ilk sahur 2 Nisan Cumartesi sabahı 04.59'a kadar, ilk iftar ise 19.20'de gerçekleşecek. Ankaralı vatandaşlar bu ramazanda ortalama 14 saatlerini oruçlu geçirmiş olacak.

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İSTANBUL'DA İLK SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN?

İstanbul'da ilk sahur 05.12'ye kadar, ilk iftar ise 19.36'da yapılmış olacak. İstanbullu vatandaşlar da bu ramazanda ortalama 15 saatlerini oruçlu geçirmiş olacak.

RAMAZAN AYINDA SAHUR YAPMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Önemi büyük olan sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de önermiştir. (Buhârî, Savm, 19, 20). Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu belirtmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu ifade etmiştir. (Müslim, Sıyâm, 46).

Ayrıca onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105). Âlimler, sahurun oruç için dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş olmakta ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmaktadır. (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanmış olan oruç daha canlı, daha şevkli tutulmaktadır. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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