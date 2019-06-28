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İlk kalp naklini gerçekleştiren Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de ilk kalp naklini gerçekleştiren 89 yaşında hayatını kaybeden Opr.Dr.

İlk kalp naklini gerçekleştiren Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE'de ilk kalp naklini gerçekleştiren 89 yaşında hayatını kaybeden Opr.Dr. Kemal Bayazıt Şakirin Camii'nde düzenlene cenaze töreni sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye'de kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasının öncüsü olan Opr. Dr. Kemal Bayazıt uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Türk tıbbının duayen isimlerinden Op. Dr. Kemal Bayazıt için önce İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde, ardından da kuruluşunda görev aldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Buradan son yolculuğuna uğurlanmak üzere Şakirin Camii'ne götürülen Bayazıt için cenaze töreni düzenlendi. Törene Bayazıt'ın eşi Müşerref, kızları Emel ve Itır Bayazıt'ın yanı sıra yakınları, çalışma arkadaşları, öğrencileri, hekimler ile sevenleri katıldı. Bayazıt öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MEMLEKETİMİN BANA İHTİYACI VAR
Öğrencisi Prof. Dr. Süha Küçükaksu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasının öncüsü olan Bayazıt'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini belirtti. Türk tıbbında ve cerrahisinde bir ekol olan, on binlerce kalbe dokunmuş, yetiştirdiği cerrah ve kardiyologların yüz binlerce kalbe dokunmasını sağlayan hocaların hocası Kemal Bayazıt'ın, yıllar önce "İngiltere'de kal" dediklerinde, "Bana memleketimin ihtiyacı var." diyerek dönmesinin Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Prof. Dr. Küçükaksu, Türk tıp camiasına ve kalp hekimliğine başsağlığı diledi.
Kızı Emel Bayazıt "Böyle günlerde konuşmak çok zor. Babamızla çok gurur duyduk. Bu yaşına kadar mesleki olarak büyük başarılar elde ederek mutlu yaşadı. Biz onla gurur duyuyoruz ve onu çok seviyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

İlk kalp naklini gerçekleştiren Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandıİlk kalp naklini gerçekleştiren Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandıİlk kalp naklini gerçekleştiren Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandıİlk kalp naklini gerçekleştiren Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

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