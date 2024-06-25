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  4. İlk kez 70 yıl önce bir çoban fark etmişti! Karadağlar'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı

İlk kez 70 yıl önce bir çoban fark etmişti! Karadağlar'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı

25.06.2024 00:01
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Ardahan'daki Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görünmeye başladı. Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler de belirli saatlerde Karadağlar bölgedeki seyir terasında toplanarak silüetin oluşmasını bekliyor. Atatürk silüeti ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edilmişti.

İlk kez 70 yıl önce bir çoban fark etmişti! Karadağlar'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı

Ardahan'ın Damal ilçesinde havanın açık ve güneşli olduğu zamanlarda ortaya çıkan Atatürk silüeti ilgiyle takip ediliyor. Silüetin ortaya çıkışını izleyen ziyaretçiler, bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına alıyor.

"HER GEÇEN GÜN BÖLGEMİZE İLGİYİ ARTIRIYOR"

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, son günlerde havanın açık olması dolayısıyla silüetin görünmeye başladığını söyledi.

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İlçeye çoğu kişinin Atatürk silüetini görmek için geldiğini belirten Çamlıyurt, "Şenliklerimiz, 29-30 Haziran'da yapılacak ancak bunun öncesinde de gelenler oluyor çünkü havaların açık olduğu sırada silüet görülüyor." dedi.

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Çamlıyurt, günlük 500-600 kişinin bölgeye geldiğini dile getirerek, "Bu durum her geçen gün alana ve bölgemize ilgiyi de arttırıyor. Biz de bunun sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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DAMAL'DA OLUŞAN ATATÜRK SİLÜETİ

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi.

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Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

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Karadağlar'ın eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ve haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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