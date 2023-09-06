İlk kez bu kadar net konuştu, 'ittifak' kapısını sert kapattı! Meral Akşener'den gündem yaratacak İmamoğlu ve Yavaş sözleri: 'Biz de aday gösterebilirdik'

Muhalefet cephesinde yerel seçimler için 'ittifak' tartışmaları devam ediyor. İYİ Partili Adnan Beker'in "Biz kazansaydık kabineyi oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş" ifadeleri son günlerde iki parti arasında yeniden soğuk rüzgarlar estirirken Meral Akşener sahneye çıktı ve merak edilen ittifak sorusunu açıklığa kavuşturdu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de partice izleyecekleri yol haritasının ipuçlarını verdi. Akşener ayrıca CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı seçilme süreciyle ilgili de tepkili konuştu.

İTTİFAKA KAPIYI KAPATTI!

2023 seçimlerinde alınan yenilgide ittifak sisteminin büyük rolü olduğunun altını çizen Meral Akşener, bir sonraki seçimde ittifaklara kapıyı kapattı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener'in mesajlarından satır başları şunlar:

"Kutuplaştırmanın Türkiye'ye dayattığı bu 50+1 ittifak sistemi Türkiye'ye büyük zarar veriyor. Onun için biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız.

"KILIÇDAROĞLU'NA YA DA BİZİM ADAYLARIMIZA GELEBİLECEK OYLARIN ÖNÜ KESİLDİ"

Adnan bey sahada çalışırken deniliyor ki 'Onlar oradan milletvekili çıkaramaz, İYİ Parti'ye oy vermeyin.' Halbuki Cumhur İttifakı'nda sistem gözle görülmeyen şeyler yaşandı. Beni ve İYİ Parti'yi düşmanlaştırarak AK Parti bünyesinden, bizim üzerimizden Sayın Kılıçdaroğlu'na gelebilecek oylar ya da aday gösterdiğimiz kişiye gelebilecek oyların önü kesildi. Buna da çanak tutuldu.

"TEŞKİLATLAR KENDİ ARALARINDA İŞ BİRLİĞİ YAPAR ZATEN"

Bizim 4 milletvekilimiz hariç tamamı, teşkilatlarımızın tamamı şu an itibarıyla yerel seçimlere şu an itibarıyla hiç kimseyle... Ben daha evvel aldığım bilgiler ışığında iş birliğine açık olduğumuzu söylemiştim, o da daha küçük yerlerde. Teşkilatlar kendi aralarında yapar zaten.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ SÖZLER ÇOK KONUŞULUR!

İstanbul ve Ankara belediyeleriyle ilgili olarak, biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösterdik. Arkadaşlarım dedi ki 'Siz onlara çağrıda bulundunuz, iki arkadaş da kabul etmedi.' Biz de aday gösterebilirdik. Birinden biri 'Adayım' deseydi zaten oradan çıkarlardı, kararlılık başka bir şey. Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil.

"BELKİ BİZİM ADAY SEÇİLECEK"

Bunun üzerine Altaylı'nın "Bu durumda İstanbul ve Ankara'nın altılı masadaki eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?" sorusuna Akşener, "Hepsini alıyoruz, belki bizimki seçilecek" şeklinde yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU NASIL ADAY SEÇİLDİ?

Seçimden önce Kılıçdaroğlu geldi, size 60 vekil verelim hepimiz cümbür cemaat ortak girelim dedi. Biz bu partiyi CHP’nin adaylarını seçtirmek için kurmadık.

4 lider Kemal Bey’in adını verdi. Ben anket sonuçlarını araştıralım, vatandaşın sesini dinleyelim dedim. Kemal Bey, ‘tamam o zaman biz 5 lider imzalarız, siz imzalamayın’ dedi. Masadan kalktım.

İYİ PARTİ'NİN İZMİR ADAYI HAZIRLANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor."

